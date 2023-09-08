От фасада дома №8 по проспекту Победы отваливаются куски плитки.

Жильцы дома №8 по проспекту Победы жалуются на то, что от фасада отваливаются куски плитки.«По чистой случайности не прибило! Управляющая компания не реагирует, жилинспекция тоже, администрация как всегда! Господа, ждём пока кого-то прибьёт, тогда начнёте шевелиться?» — Возмущаются жильцы дома в соцетях.GOROD48 побывал на месте происшествия. Очевидных следов свежеотвалившейся плитки во дворе мы не нашли, но судя по фасаду — плитка периодически отваливается у всех трёх подъездов дома.У одного подъезда отслоение плитки с фасада произошло совсем недавно, и кто-то из жильцов даже повесил на двери подъезда объявление: «С крыши падает плитка. Будьте осторожны!»Но призыву быть аккуратнее вняли далеко не все, и кто-то по-прежнему паркует машины прямо у входа в подъезд.В управляющей организации «Маяк», которая обслуживает дом №8 по проспекту Победы, сообщили GOROD48, что с жалобами на падающие плиты и осыпающийся фасад к ним никто не обращался не только за последние дни, но и вообще. В ЖЭКе с июля не зарегистрировано ни одной заявки на эту тему.— Чтобы проблему решали, сначала обратиться в управляющую компанию, а не выкладывать фото в интернете и отправлять в редакцию, — посетовали в управляющей компании.