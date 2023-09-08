Общество

сегодня, 14:53

«С крыши падает плитка. Будьте осторожны!»

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#ЖКХ
3
«С крыши падает плитка. Будьте осторожны!»

От фасада дома №8 по проспекту Победы отваливаются куски плитки.

Жильцы дома №8 по проспекту Победы жалуются на то, что от фасада отваливаются куски плитки.

«По чистой случайности не прибило! Управляющая компания не реагирует, жилинспекция тоже, администрация как всегда! Господа, ждём пока кого-то прибьёт, тогда начнёте шевелиться?» — Возмущаются жильцы дома в соцетях.

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GOROD48 побывал на месте происшествия. Очевидных следов свежеотвалившейся плитки во дворе мы не нашли, но судя по фасаду — плитка периодически отваливается у всех трёх подъездов дома.

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У одного подъезда отслоение плитки с фасада произошло совсем недавно, и кто-то из жильцов даже повесил на двери подъезда объявление: «С крыши падает плитка. Будьте осторожны!»

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Но призыву быть аккуратнее вняли далеко не все, и кто-то по-прежнему паркует машины прямо у входа в подъезд.

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В управляющей организации «Маяк», которая обслуживает дом №8 по проспекту Победы, сообщили GOROD48, что с жалобами на падающие плиты и осыпающийся фасад к ним никто не обращался не только за последние дни, но и вообще. В ЖЭКе с июля не зарегистрировано ни одной заявки на эту тему.

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— Чтобы проблему решали, сначала обратиться в управляющую компанию, а не выкладывать фото в интернете и отправлять в редакцию, — посетовали в управляющей компании.
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#ЖКХ
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Комментарии (12)

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Васёк

сегодня, 18:31
А в управляющей компании сидят слепые ничего не видят. А как дело доходит до дележки бабла по карманам так они сразу прозревают.
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Закройте вы её уже.

сегодня, 18:29
Такая же УК и также проблема но у нас выпадает штукатурка с фасада и прям на водную группу. Звонили, писали в МАЯК. Все письма без ответов. Дозвониться не возможно потому что 2 УК в одном здании, телефон один. РАБОТАТЬ СТАЛА ЕЩЁ ХУЖЕ ПОСЛЕ СМЕНЫ НАЗВАНИЯ . БЫЛА ЛИПЕЦКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ.
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Ник.

сегодня, 18:17
ЖЭК на Семашко Слобода Чихали они на Заявки все Побарабану !
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Ну

сегодня, 16:50
Эт они умеют-заявку делали но на самом деле скажут, что не было, в моей жизни это было неоднократно-надо же как то отвертеться.
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житель

сегодня, 15:49
Отливы правильные поставьте и фасад не будет разрушаться, Эксплуататоры!
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Юля.

сегодня, 15:42
Инженер приходила в мае постояла постояла так и не понела что надо делать
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Юля

сегодня, 15:39
Я, заявку регистрировали было предупреждение что должны восстановить до 1 сентября .Все у меня официально прописано.
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Клейменов

сегодня, 15:37
у нас нет ГЖИ и прокуратуры одни отписки. особенно славится...
ответить

Олег

сегодня, 15:33
Я подавал через ГИС ЖКХ в декабре 2022 года заявку 48-2022-9758, пришла из УК маяк инженер и никаких действий от УК больше не было
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Я

сегодня, 15:15
Юля, вы заявку делали? Заявки регистрируют! ЖЭК не припял, звоните в Центральную аварийную, там все звонки регистрируют и вам смс поступит с номером заявления. А жалуйтесь вы маме, а тут пишите заявление.
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