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Минфин увеличит закупки валюты и золота в 7 раз по бюджетному правилу
Минфин РФ с 7 сентября по 5 октября планирует увеличить объемы покупки иностранной валюты и золота по бюджетному правилу до 13,15 млрд рублей в день.
Минфин РФ 7 августа впервые с февраля 2022 года перешел к покупкам валюты/золота в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем с 7 августа по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. При этом данные операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не "зеркалирует" на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет. Решение об этих операциях будет принято после возобновления "зеркалирования" ЦБ РФ регулярных покупок в рамках бюджетного правила, - передает "Интерфакс".
Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в сентябре на сумму 279,12 млрд рублей. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам августа составило минус 2,96 млрд рублей.