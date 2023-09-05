«Олимпику» два года: первые достижения спортивно - образовательного комплекса.

Спортивно-образовательному комплексу «Олимпик», что на улице Шерстобитова, 7 исполняется два года.

Всё это время «Олимпик» является центром притяжения спортивных мальчишек и девчонок на новых микрорайонах, приобретает всё большую известность и авторитет. Руководит комплексом мастер спорта международного класса по кикбоксингу, финалист чемпионата мира 1997 года Вадим Торопцев.

Первые спортивные успехи

Сейчас в «Олимпике» культивируют несколько видов спорта: кикбоксинг, дзюдо, художественную гимнастику, практическую стрельбу.

И хотя Подготовка чемпионов – это долгий и кропотливый процесс, среди «олимпийцев» уже начали зажигаться первые «звездочки». Такие, как например, Елизавета Решетникова победила в первенстве Липецкой области по дзюдо. Дальше-больше: талантливая Лиза вошла в состав сборной ЦФО, за которую выступила во Всероссийских соревнованиях в Армавире и заняла 3-е место в командных состязаниях. Так же победителем первенства Липецкой области до 18 лет становился Торопцев Иван и призером первенства до 15 лет Акулов Павел.

- Дети у нас – талантливые, - считает Вадим Торопцев, - Нужно только внимательнее присмотреться, разглядеть потенциал, определить верное направление. Наш клуб как раз и создан для комплексного развития ребёнка. Кто-то реализует себя в спорте, кому-то занятия нужны для саморазвития. Тренировки не могут быть бесполезными. В любом случае, ребёнок вырастет личностью, а наши тренеры ему в этом помогут.

Все условия для занятий

«Олимпик» может похвастаться отличной материально-технической базой. Около 300 занимающихся разными видами спорта это подтвердят.

На высоком уровне всё – начиная от приветливого ресепшена и чуть ли не стерильной чистоты коридоров до комфортных раздевалок и душевых, просторных и светлых спортивных залов, где есть весь необходимый инвентарь. Зал для дзюдо размером в 350 квадратных метров – что ещё нужно для роста мастерства?

На цокольном этаже расположена особая гордость – клуб «Монолит48», специализирующийся на практической стрельбе.

Можно сказать, целый этаж отдан под большой, но необычный тир. Здесь происходит имитация настоящего огневого контакта, стрелок учится не просто открывать огонь, а перемещается, поражая расставленные по пути мишени. Идея открытия такой секции возникала у многих, а реализовали её только в «Олимпике».





Практическая стрельба отлично подходит для тех, кто в будущем решит связать свою жизнь с армией и силовыми структурами. Здесь учат стрелять из пистолета, ружья и карабина. А есть особая дисциплина – триган, в которое ученики должны продемонстрировать навык владения каждым из этих видом оружия.

В «Олимпике» уже проходили чемпионат и Кубок Липецкой области по практичческой стрельбе: организацией и условиями все остались довольны.

Кстати, 15-летний Тимофей Мельников всего за год занятий стрельбой выполнил норматив 1-го разряда, что лишний раз свидетельствует о качестве здешнего обучения.

Тренеры – особая гордость

Предмет особой гордости «Олимпика» - тренеры. А как не гордиться, если занятия по кикбоксингу ведёт легендарный Заслуженный тренер России Виктор Иванович Шилов, в своё время подготовивший таких «звезд», как 3-кратный чемпион мира, 2-кратный чемпион Европы Заслуженный мастер спорта Дмитрий Красичков, чемпион мира-2007 Евгений Гречишников и многих других. Да и сам президент «Олимпика» Вадим Торопцев в своё время прошёл через его заботливые, и требовательные руки.

С дзюдоистами работают мастера спорта, Игорь Суханов, Владимир Сергеев, Наталья Золотарева со стрелками - мастер спорта Виталий Суханов. Гимнасток пестует Юлия Суслова, многократная чемпионка Липецкой области, мастер спорта. За её плечами 5 лет преподавательского и 15 лет соревновательного опыта.

Один путь – одна победа

Взаимодействует «Олимпик» и с областными спортивными властями. Так, именно здесь тренируются группы областной комплексной СШОР по дзюдо т.е. те ребята, которые представляют наш регион на различных всероссийских и международных соревнованиях. В первую очередь их здесь привлекают отличные условия для занятий.

Развивающие занятие и первый урок бесплатно

«Олимпик» - это не только спорт. Здесь проходят и развивающие занятия для ребятишек от 4 лет: подготовка к школе, Арт-студия, Школа экспериментов.

На все направления открыта запись по телефону (4742) 50-50-91, причём первое занятие проведут совершенно бесплатно. Не случайно коллектив комплекса «Олимпик» ставит задачи воспитать из каждого малыша уверенную и гармоничную личность.





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