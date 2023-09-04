Липецкий врач поставлял марихуану трехлитровыми банками

Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по обвинению четверых местных жителей в незаконном обороте наркотиков. Организатором группы стал врач.

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По версии следствия, 34-летний врач создал организованную преступную группу по сбыту марихуаны на территории региона, в которую вовлёк трех мужчин 1983 и 1991 годов рождения. Врач разработал алгоритм сбыта наркотика и меры конспирации, распределил роли между участниками криминального бизнеса и координировал их действия через телефонную связь, используя зашифрованные термины.



«Лидер группы поставлял готовое к продаже запрещённое вещество в трёхлитровых банках нижестоящему звену цепочки сбыта. В дальнейшем розничные курьеры фасовали наркотик в мелкие свёртки и сбывали», — сообщает МВД-Медиа.



Всех членов группы сотрудники наркоконтроля задержали одновременно прошлым летом. Врача — на рабочем месте, ещё двоих по местам жительства, а четвертого — когда он перевозил в багажнике машины наркотик для сбыта.



У задержанных полицейские изъяли свыше килограмма марихуаны и более 10 килограммов высушенных частей конопли.



В ходе расследования уголовного дела проведено более 30 исследований и экспертиз. Объём дела составил 17 томов.

