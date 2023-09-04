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Липецкий врач поставлял марихуану трехлитровыми банками

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#наркотики
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Следственной частью СУ УМВД России по Липецкой области завершено расследование многоэпизодного уголовного дела по обвинению четверых местных жителей в незаконном обороте наркотиков. Организатором группы стал врач.

По версии следствия, 34-летний врач создал организованную преступную группу по сбыту марихуаны на территории региона, в которую вовлёк трех мужчин 1983 и 1991 годов рождения. Врач разработал алгоритм сбыта наркотика и меры конспирации, распределил роли между участниками криминального бизнеса и координировал их действия через телефонную связь, используя зашифрованные термины.

«Лидер группы поставлял готовое к продаже запрещённое вещество в трёхлитровых банках нижестоящему звену цепочки сбыта. В дальнейшем розничные курьеры фасовали наркотик в мелкие свёртки и сбывали», — сообщает МВД-Медиа.

Всех членов группы сотрудники наркоконтроля задержали одновременно прошлым летом. Врача — на рабочем месте, ещё двоих по местам жительства, а четвертого — когда он перевозил в багажнике машины наркотик для сбыта.

У задержанных полицейские изъяли свыше килограмма марихуаны и более 10 килограммов высушенных частей конопли.

В ходе расследования уголовного дела проведено более 30 исследований и экспертиз. Объём дела составил 17 томов.
6 1494
#наркотики
4

Комментарии (6)

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Как гость
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Липчанка

3 минуты назад
А где же фамилия и имя этого горе врача? Почему скрывают? Тогда незачем и писать об этом.
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Лиза

10 минут назад
Заставить его всё это съесть самому.
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Гость

18 минут назад
Деньги всех свели с ума, и он там не один такой, видимо...
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Гостья1

21 минуту назад
Торгуют смертью врачи..ужас.. Наркоманы не могут самостоятельно избавиться от зависимости. Их лечить надо и дать работу по месту лечения-хоть маскировочные сети плести для наших защитников. Они и хотели бы работать ,но мешает зависимость. Надо что то делать,чтобы не погубить наше подростающее поколение. А где деньги берут на зелье?-идут в распространители за дозу???
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Липчанин

30 минут назад
Вот что черти с людьми вытворяют ! Это надо же они смогли врача превратить наркодилера Наверное когда он давал клятву Гиппократа , его мысли уже блуждали как срубить бабло
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Гость

39 минут назад
Жесть. Врачи торгуют наркотиками, убивая детей. Почему столько наркоторговцев в городе? Может, порв поменять слишком мягкие законы и ввести высшую меру для наркодилеров? Пока не изменят законы, ничего не изменится.
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