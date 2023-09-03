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Власти РФ выделили 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов

19
#аэропорты

На поддержку закрытых аэропортов на юге и в центре России выделили дополнительные 2,6 миллиарда рублей.

Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полётов. Соответствующее распоряжение об этом подписано, - говорится на сайте кабмина.

В частности, речь идёт о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.

В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 млрд рублей.

Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 31 августа.
19
#аэропорты

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