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сегодня, 12:22
Власти РФ выделили 2,6 млрд рублей на поддержку закрытых аэропортов
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На поддержку закрытых аэропортов на юге и в центре России выделили дополнительные 2,6 миллиарда рублей.
Свыше 2,6 млрд рублей будет дополнительно направлено из резервного фонда правительства аэропортам центральных и южных регионов на частичную компенсацию их расходов из-за продления ограничения полётов. Соответствующее распоряжение об этом подписано, - говорится на сайте кабмина.
В частности, речь идёт о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.
В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 млрд рублей.
Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 31 августа.
В частности, речь идёт о поддержке аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию операционных расходов.
В мае 2023 года на эти же цели из резервного фонда правительства было направлено почти 2,5 млрд рублей.
Вопрос о выделении дополнительного финансирования был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 31 августа.
19