Происшествия

сегодня, 09:59

В Липецке внук забил бабушку до смерти

5 1017
#убийство
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В Липецке внук забил бабушку до смерти

26-летний липчанин избивал свою 66-летнюю бабушку несколько дней, а когда вызвал «скорую» она уже была мертва

В СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

26-летний липчанин жил вместе с 66-летней бабушкой на улице Кривенкова.

- На протяжении нескольких дней причинял ей телесные повреждения. Видя, что 66-летняя женщина находилась в тяжелом состоянии, не предпринял мер к оказанию ей медицинской помощи. Лишь 16 августа, обнаружив родственницу без признаков жизни, вызвал бригаду медиков, которая констатировала смерть потерпевшей. Согласно выводам судмедэкспертов, женщина скончалась от тупой сочетанной травмы, сопровождавшейся переломами ребер, грудины и травматическим шоком, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

Задержанный сначала признался в содеянном, подтвердил показания при их проверке следователем на месте происшествия. Но потом, с целью избежать уголовной ответственности выдвинул версию о непричастности.

- Его доводы проверены и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. Уголовное дело направлено для утверждения прокурором обвинительного заключения и последующей передачи в суд, сообщили в региональном СУСКе.

Липчанину грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
5 1017
#убийство
2

Комментарии (5)

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27 минут назад
Мать и отец если они есть отказались содержать. А он нашёл слабое место бабка которая его содержала а он шпана тунеядец не работает .вот и результат .бабки готовы жизнь отдать за внуков а они это не ценят.таких много случаев в жизни бывает. НЕЛЬЗЯ ПРОМЕНИВАТЬ СВАЮ ЖИЗНЬ ЗА ТОКОГО ВНУКА .КАК БЫ НЕ БЫЛО ЖАЛКО ПОСЛАТЬ ПОДАЛЬШЕ И НЕ ОБЩАТСЯ.
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Блондинка

47 минут назад
Внучок-наркоман и отморозок,мамка с папкой где?Бедная сиротинушка?Не работал,а кушать просил?
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Соседка

48 минут назад
Да уж,неосторожнось!Умышленное убийство,заранее споанированное!
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Умный

50 минут назад
По неосторожности???Еще скажите-Оборонялся от старушки!
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Странно

52 минуты назад
Как по неосторожности?
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