Первый день сентября по-летнему жаркий: в Липецкой области до +30

1 и 3 сентября Липецкая область останется в зоне повышенного атмосферного давления – погода будет комфортной, преимущественно без осадков.

2 сентября к территории региона приблизятся атмосферные фронты Скандинавского циклона – ожидаются кратковременные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят 18-20 градусов тепла, что на 3-4 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 1 сентября в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек. Ночью будет от +9 до +14 градусов, днем температура составит от +25 до +30 градусов.



В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью будет от +9 до +11 градусов, днем она составит от +27 до +29 градусов.



День 1 сентября стал самым теплым в Липецке в 2020 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1997 году – 3 градуса тепла.



