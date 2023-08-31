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При пожаре в многоэтажке в Йоханнесбурге погибли 63 человека
Число погибших при пожаре в пятиэтажном доме в центре Йоханнесбурге в ЮАР достигло 63, столько тел сотрудники экстренных служб пока нашли в здании, сообщил в соцсетях представитель экстренных служб города Роберт Мулодзи. Об этом сообщает Интерфакс.
Количество пострадавших не изменилось - их 43. В основном, они получили отравление дымом. Поиски людей в здании продолжаются, пожар почти полностью потушен.
Представитель службы по чрезвычайным ситуациям Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку внутри здания находились нелегально оборудованные помещения для проживания. «На каждом этаже есть неофициальные постройки, и те, кто пытался эвакуироваться, оказались в ловушке из-за построек между этажами», – рассказал он.
Пожар в пятиэтажном заброшенном здании, в которое заселили сквоттеры, начался вскоре после часу ночи. По словам свидетелей, там проживали около 200 человек, незаконно занявших его, в том числе нелегальных мигрантов.
Количество пострадавших не изменилось - их 43. В основном, они получили отравление дымом. Поиски людей в здании продолжаются, пожар почти полностью потушен.
Представитель службы по чрезвычайным ситуациям Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи заявил, что число жертв может увеличиться, поскольку внутри здания находились нелегально оборудованные помещения для проживания. «На каждом этаже есть неофициальные постройки, и те, кто пытался эвакуироваться, оказались в ловушке из-за построек между этажами», – рассказал он.
Пожар в пятиэтажном заброшенном здании, в которое заселили сквоттеры, начался вскоре после часу ночи. По словам свидетелей, там проживали около 200 человек, незаконно занявших его, в том числе нелегальных мигрантов.