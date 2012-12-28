Инспектор УФСИН в донорский отпуск волонтёрил на диких пляжах Тамани

На счету липчанина — несколько спасённых птиц.





Напомним, 15 декабря два танкера класса «Волгонефть» из-за сложных метеоусловий потерпели крушение, погиб один человек. В море вылилось несколько тысяч тонн мазута.



Даниил Торопцев — инспектор дежурной службы УФСИН России по Липецкой области. На волонтёрскую поездку он потратил свой донорский отпуск, полученный за сдачу крови. За прошлый год Даниил 11 раз сдал плазму крови (каждый раз в зависимости от назначения врача мужчина сдавал по 650-750 миллилитров) — за что ему полагалось 22 дня отпуска, из которых 14 дней он работал волонтером в посёлке Волна.







На Тамань Даниил Торопцев поехал один. Липчанин занимался спасением чомг — диких водных птиц немного меньше утки. Искал живых птиц и собирал мёртвых. Он поймал четырёх птиц, а восемь птиц отвёз в специальный штаб в Витязево по отмыванию и спасению пернатых.







Каждое утро в течение двух недель липчанин выходил на пляж, вручную собирал крупные пятна мазута, а также устанавливал специальные сети, которые притягивают загрязнение. Затем собранный мазут складывали в мешки и поднимали наверх вездеходом, а потом техника вывозила его на специальный полигон.







По словам Даниила, волонтёром он работал через штаб «Дельфины». Он не такой известный, как волонтёрские штабы в Анапе. Но на Таманском полуострове нужна помощь и не хватает волонтеров и в других местах — менее раскрученных. Поэтому липчанину хотелось бы привлечь побольше волонтеров, популяризовать и это направление. Ведь дикие и труднодоступные пляжи не меньше — если не больше — нуждаются в экологической помощи. На них спасают не курортный сезон, а всё живое. Даниил Торопцев — инспектор дежурной службы УФСИН России по Липецкой области. На волонтёрскую поездку он потратил свой донорский отпуск, полученный за сдачу крови. За прошлый год Даниил 11 раз сдал плазму крови (каждый раз в зависимости от назначения врача мужчина сдавал по 650-750 миллилитров) — за что ему полагалось 22 дня отпуска, из которых 14 дней он работал волонтером в посёлке Волна.На Тамань Даниил Торопцев поехал один. Липчанин занимался спасением чомг — диких водных птиц немного меньше утки. Искал живых птиц и собирал мёртвых. Он поймал четырёх птиц, а восемь птиц отвёз в специальный штаб в Витязево по отмыванию и спасению пернатых.Каждое утро в течение двух недель липчанин выходил на пляж, вручную собирал крупные пятна мазута, а также устанавливал специальные сети, которые притягивают загрязнение. Затем собранный мазут складывали в мешки и поднимали наверх вездеходом, а потом техника вывозила его на специальный полигон.По словам Даниила, волонтёром он работал через штаб «Дельфины». Он не такой известный, как волонтёрские штабы в Анапе. Но на Таманском полуострове нужна помощь и не хватает волонтеров и в других местах — менее раскрученных. Поэтому липчанину хотелось бы привлечь побольше волонтеров, популяризовать и это направление. Ведь дикие и труднодоступные пляжи не меньше — если не больше — нуждаются в экологической помощи. На них спасают не курортный сезон, а всё живое.





Всё самое необходимое волонтёрам выдают: средства индивидуальной защиты — респираторы, перчатки, сменные фильтры, сапоги. Трёхразовое питание и проживание — тоже за счёт принимающей стороны. Липчанина поселили в гостевом доме. Информацию — где будешь жить, во сколько есть и где работать также сообщают в штабе координаторы. Всё самое необходимое волонтёрам выдают: средства индивидуальной защиты — респираторы, перчатки, сменные фильтры, сапоги. Трёхразовое питание и проживание — тоже за счёт принимающей стороны. Липчанина поселили в гостевом доме. Информацию — где будешь жить, во сколько есть и где работать также сообщают в штабе координаторы.

















Фото из личного архива Даниила Торопцева

27-летний липчанин Даниил Торопцев две недели работал волонтёром, расчищая дикие труднодоступные пляжи в посёлке Волна Краснодарского края — спасал побережье Чёрного моря от мазута.