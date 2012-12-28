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На «Ауди» упала часть крыши: хозяин машины отсудил 201 500 рублей
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Происшествия
308
сегодня, 18:38
2

На «Ауди» упала часть крыши: хозяин машины отсудил 201 500 рублей

Усманский водоканал вину не признал, настаивая, что вред был причинен в результате чрезвычайной ситуации, порывы ветра в этот день достигали 25 м/с.

Усманский районный суд взыскал с МУП «Усманский водоканал» ущерб в 201 500 рублей за повреждённый при падении части крыши автомобиль.

Напомним, 7 мая прошлого года на улице Чернышевского в Усмани на автомобиль «Ауди-100» упала часть крыши здания. Усманский водоканал вину не признал, настаивая, что вред был причинен в результате чрезвычайной ситуации, порывы ветра в этот день достигали 25 м/с. В тот день ветер также валил деревья: одна из крупных веток упала на автомобиль «Лада».

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По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд удовлетворил требования хозяина машины. Были учтено экспертное заключение, результаты которого не оспаривались. В нём говорилось, что ответчик не принимал должных мер по безопасной эксплуатации здания.

Фото, видео - vk.com/usman48
ветер
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Парковщики
29 минут назад
всех достали !
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не-а че
54 минуты назад
Что то с других зданий ничего не упало. Понятно, что крышу сделали тяп-ляп, уже за это надо привлечь водоанал.
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