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Происшествия
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сегодня, 18:38
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На «Ауди» упала часть крыши: хозяин машины отсудил 201 500 рублей
Усманский водоканал вину не признал, настаивая, что вред был причинен в результате чрезвычайной ситуации, порывы ветра в этот день достигали 25 м/с.
Напомним, 7 мая прошлого года на улице Чернышевского в Усмани на автомобиль «Ауди-100» упала часть крыши здания. Усманский водоканал вину не признал, настаивая, что вред был причинен в результате чрезвычайной ситуации, порывы ветра в этот день достигали 25 м/с. В тот день ветер также валил деревья: одна из крупных веток упала на автомобиль «Лада».
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, суд удовлетворил требования хозяина машины. Были учтено экспертное заключение, результаты которого не оспаривались. В нём говорилось, что ответчик не принимал должных мер по безопасной эксплуатации здания.
Фото, видео - vk.com/usman48
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