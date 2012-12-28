Сегодня в Липецке: липчанам предлагают подучить русский язык, «горячие» вакансии с зарплатой в 150 тысяч рублей
Общество
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сегодня, 18:51
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Почта не доставляла квитанции ЖКХ — усманец обязал её делать это через суд
Мужчина был вынужден приходить в здание Усманского почтамта и среди большого количества других платежек искать свои квитанции.
Суд встал на строну усманца и обязал АО «Почта России» доставлять почтовую корреспонденцию.
«На ответчика как на исполнителя услуг почтовой связи возложена обязанность оказания данных услуг надлежащего качества и в полном объеме», — отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
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