Почта не доставляла квитанции ЖКХ — усманец обязал её делать это через суд

Мужчина был вынужден приходить в здание Усманского почтамта и среди большого количества других платежек искать свои квитанции.

В Усманский районный суд обратился мужчина, который попросил обязать АО «Почта России» доставлять по адресу его регистрации квитанции по оплате услуг ЖКХ. Почта этого не делала, и мужчина был вынужден приходить в здание Усманского почтамта и среди большого количества других платежек искать свои квитанции.Суд встал на строну усманца и обязал АО «Почта России» доставлять почтовую корреспонденцию.«На ответчика как на исполнителя услуг почтовой связи возложена обязанность оказания данных услуг надлежащего качества и в полном объеме», — отмечает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.