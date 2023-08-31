Общество

вчера, 17:38

В Липецком городском Дворце культуры — новый директор

7 2741
#директор
3
В Липецком городском Дворце культуры — новый директор
Сегодня коллективу городского Дворца культуры представили нового директора — Андрея Антонова. Официально в должность он вступит с 1 сентября.

— Я человек, который связан со сценой. Свою карьеру начинал в Сокольском театре. В свое время выступал на сцене ДК ЛТЗ (прим.: сейчас это городской ДК), много лет проработал в сфере радиовещания, — рассказал GOROD48 Андрей Антонов.

Последним местом работы Андрея Антонова перед новым назначением был Центр развития культуры и туризма, где он занимал должность заместителя директора. Первостепенная задача нового директора — подготовка к Международным инклюзивным творческим играм.

Фото: из личного архива Андрея Антонова 
7 2741
#директор
3

Комментарии (7)

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Е. Павлов

вчера, 22:21
Очень рад. Интереснейший, нестандартный человек. Знаком со студенчества. Все сделал сам. Отличный семьянин. Порядочный и честный, работолюбивый. Певец, танцор, режиссер, продюсер.... Великолепный вожатый и куратор в годы расцвета "Прометея". Все попробывал. Я желаю ему успеха. Хотел бы выразить благодарность тому человеку, кто уговорил Андрея на эту непростую работу.
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Гость

вчера, 21:52
А городской дворец культуры - это где?
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А лександр

вчера, 20:11
Семейное положение?
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Гость

вчера, 19:39
Какая подготовка в международным играм? Его задача- организовать работу по профилю учреждения по месту жительства! Работать надо не на конкурсы и соревнования, а на занятость населения и организацию культурного досуга!Хватит выпендриваться, работайте на земле и с людьми!
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Елена

вчера, 18:45
Глаза такие зелёные! Линзы?
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Король

вчера, 17:59
Мой хороший друг и замечательный человек!!!
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Гость

вчера, 17:43
песню классно пел про пионы)))
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
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