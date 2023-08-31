Сегодня коллективу городского Дворца культуры представили нового директора — Андрея Антонова. Официально в должность он вступит с 1 сентября.



— Я человек, который связан со сценой. Свою карьеру начинал в Сокольском театре. В свое время выступал на сцене ДК ЛТЗ (прим.: сейчас это городской ДК), много лет проработал в сфере радиовещания, — рассказал GOROD48 Андрей Антонов.



Последним местом работы Андрея Антонова перед новым назначением был Центр развития культуры и туризма, где он занимал должность заместителя директора. Первостепенная задача нового директора — подготовка к Международным инклюзивным творческим играм.



Фото: из личного архива Андрея Антонова

