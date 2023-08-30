Общество
вчера, 16:25
Мэрия разработала проект отвода воды с перекрестка Неделина — Фрунзе
28 1754
Его осуществят уже в этом году.
Сегодня на сессии Липецкого горсовета вице-мэр Николай Дергунов сообщил, что уже в этом году будет решена одна из главных проблем городской улично-дорожной сети: подтопления перекрестка улиц Неделина и Фрунзе. По его словам, застройщики жилых домов в этой части Липецка и владелец автоцентра «Аква» за свой счет расчистят придорожные водоотливные лотки. А городская администрация прочистит водоотводной канал у «Аквы» и обустроит еще один дождеприемник.
— Средства есть. Это — вопрос сегодняшнего дня, — сказал вице-мэр.
Низинный перекресток — самый гиблый в Липецке во время обильных осадков. В прошлом году, 19 июля, во время циклона на пересечении улиц Неделина и Фрунзе в старой «Тойоте» едва в не утонула семья из села Пружинки Липецкого района.
Еще один вопрос о ливневках задал депутат Игорь Подзоров. Он спросил, когда с пешеходного перехода у бывшего кинотеатра «Спутник» наконец-то уберут вечную лужу, когда там появится дополнительный дождеприемный колодец?
— Нам обещали решить эту проблему в августе, а уже скоро сентябрь.
Чиновники ответили депутату, что своих обещаний не забыли, и что скоро сообщат горсовету новый срок решения проблемы.
Вопрос о ливневках был задан после того, как председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала, на что городская администрация намерена потратить 640 млн рублей, полученных из вышестоящих бюджетов. Эти средства выделяют на завершение строительства детсадов в микрорайонах «Университетский» и «Звездный» (140 млн рублей), разработку проектов строительства сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для нового микрорайона «Лебедянский» (76 млн рублей), асфальтирование территорий образовательных учреждений (58,7 млн рублей), строительство ФОКа в Сселках (50 млн рублей), благоустройство территорий двух школ, попавших в федеральный проект капремонтов в этом году, и покупку для них оборудования (65 млн рублей), проведение Третьих международных инклюзивных игр (35,5 млн рублей), строительство водопровода в Желтых Песках (20 млн рублей), на перевозку пассажиров по садовым маршрутам в сентябре-октябре (11 млн рублей).
Кроме того, более 27,5 млн рублей будут выделены сотрудникам муниципальных учреждений для повышения их зарплат до уровня МРОТ, составляющего сейчас 16 242 рубля, 12,2 миллиона потратят на ремонт подземного перехода по улице Плеханова, 2,4 миллиона дадут Нижнему парку на устройство многолетних цветников.
В результате поправок бюджета города на 2023 год по доходам составит 20,4 млрд рублей, по расходам — 21,7 миллиарда.
— А нам дадут список объектов по губернаторской программе «Путь в школу»? — поинтересовался вице-спикер Евгений Павлов.
— Дадут, — ответила вице-мэр Анна Шамаева (GOROD48 уже опубликовал этот список).
Глава города Евгения Уваркина добавила, что по инициативе Игоря Артамонова те две школы, капремонт которых проводится по программе Минпросвета РФ «Модернизация школьной системы образования», 54-я и 63-я, получили по 30 миллионов рублей на ремонт пришкольных территорий.
Евгений Павлов спросил у вице-мэра Светланы Сурмий, не будет ли проблем с подключением к коммунальным сетям двух новых школ, которые строят в «Елецком» и в «Звездном», и двух детсадов-новостроек? Из ответа следовало, что нет, что эти социальные объекты подключают к инженерным коммуникациям без всяких временных схем. Депутату Евдокии Бычковой та же Светлана Сурмий сказала в ответ на ее вопрос об инфраструктурных проектах «РВК-Липецк», что в этом году за счет федерального финансирования подрядчик этой компании начал масштабное строительство сетей в Сырском Руднике, на что будет потрачено 255 млн рублей.
— А когда решится вопрос балансовой принадлежности коммунальных сетей в Военном городке? — спросил о наболевшем депутат от этого жилого массива Андрей Захаров.
Ему пообещали дать ответ в сентябре.
Но больше всего ждать решения проблем своих избирателей придется депутату от поселка ЛТЗ Игорю Крутских. В ответ на его вопрос о том, когда снесут руины хозпостроек у новых многоэтажек на улицах Бачурина и Краснознаменной, вице-мэр Светлана Сурмий ответила, что этим будет заниматься воронежская компания, купившая земельный участок под комплексную застройку в границах улиц Краснознаменной, Молодежной, Бачурина и 6-й Гвардейской Дивизии. Так как проект инвестор должен реализовать в течение 10 лет, то и все старые хозпостройки и гаражи он может демонтировать на протяжении этого времени. Кстати, воронежское СЗ «ЖБИ-Жилстрой» снесет и знаменитый местный вьетнамский рынок.
— А какова судьба подземного перехода на улице Краснозаводской? Уже известно, что новый собственник бывшего тракторостроительного завода намерен создать порядка двух тысяч новых рабочих мест, — спросил Игорь Крутских.
— К заводу можно ходить и по обычному пешеходному переходу через дорогу, — ответил вице-мэр Николай Дергунов.
— Средства есть. Это — вопрос сегодняшнего дня, — сказал вице-мэр.
Низинный перекресток — самый гиблый в Липецке во время обильных осадков. В прошлом году, 19 июля, во время циклона на пересечении улиц Неделина и Фрунзе в старой «Тойоте» едва в не утонула семья из села Пружинки Липецкого района.
Еще один вопрос о ливневках задал депутат Игорь Подзоров. Он спросил, когда с пешеходного перехода у бывшего кинотеатра «Спутник» наконец-то уберут вечную лужу, когда там появится дополнительный дождеприемный колодец?
— Нам обещали решить эту проблему в августе, а уже скоро сентябрь.
Чиновники ответили депутату, что своих обещаний не забыли, и что скоро сообщат горсовету новый срок решения проблемы.
Вопрос о ливневках был задан после того, как председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова рассказала, на что городская администрация намерена потратить 640 млн рублей, полученных из вышестоящих бюджетов. Эти средства выделяют на завершение строительства детсадов в микрорайонах «Университетский» и «Звездный» (140 млн рублей), разработку проектов строительства сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения для нового микрорайона «Лебедянский» (76 млн рублей), асфальтирование территорий образовательных учреждений (58,7 млн рублей), строительство ФОКа в Сселках (50 млн рублей), благоустройство территорий двух школ, попавших в федеральный проект капремонтов в этом году, и покупку для них оборудования (65 млн рублей), проведение Третьих международных инклюзивных игр (35,5 млн рублей), строительство водопровода в Желтых Песках (20 млн рублей), на перевозку пассажиров по садовым маршрутам в сентябре-октябре (11 млн рублей).
Кроме того, более 27,5 млн рублей будут выделены сотрудникам муниципальных учреждений для повышения их зарплат до уровня МРОТ, составляющего сейчас 16 242 рубля, 12,2 миллиона потратят на ремонт подземного перехода по улице Плеханова, 2,4 миллиона дадут Нижнему парку на устройство многолетних цветников.
В результате поправок бюджета города на 2023 год по доходам составит 20,4 млрд рублей, по расходам — 21,7 миллиарда.
— А нам дадут список объектов по губернаторской программе «Путь в школу»? — поинтересовался вице-спикер Евгений Павлов.
— Дадут, — ответила вице-мэр Анна Шамаева (GOROD48 уже опубликовал этот список).
Глава города Евгения Уваркина добавила, что по инициативе Игоря Артамонова те две школы, капремонт которых проводится по программе Минпросвета РФ «Модернизация школьной системы образования», 54-я и 63-я, получили по 30 миллионов рублей на ремонт пришкольных территорий.
Евгений Павлов спросил у вице-мэра Светланы Сурмий, не будет ли проблем с подключением к коммунальным сетям двух новых школ, которые строят в «Елецком» и в «Звездном», и двух детсадов-новостроек? Из ответа следовало, что нет, что эти социальные объекты подключают к инженерным коммуникациям без всяких временных схем. Депутату Евдокии Бычковой та же Светлана Сурмий сказала в ответ на ее вопрос об инфраструктурных проектах «РВК-Липецк», что в этом году за счет федерального финансирования подрядчик этой компании начал масштабное строительство сетей в Сырском Руднике, на что будет потрачено 255 млн рублей.
— А когда решится вопрос балансовой принадлежности коммунальных сетей в Военном городке? — спросил о наболевшем депутат от этого жилого массива Андрей Захаров.
Ему пообещали дать ответ в сентябре.
Но больше всего ждать решения проблем своих избирателей придется депутату от поселка ЛТЗ Игорю Крутских. В ответ на его вопрос о том, когда снесут руины хозпостроек у новых многоэтажек на улицах Бачурина и Краснознаменной, вице-мэр Светлана Сурмий ответила, что этим будет заниматься воронежская компания, купившая земельный участок под комплексную застройку в границах улиц Краснознаменной, Молодежной, Бачурина и 6-й Гвардейской Дивизии. Так как проект инвестор должен реализовать в течение 10 лет, то и все старые хозпостройки и гаражи он может демонтировать на протяжении этого времени. Кстати, воронежское СЗ «ЖБИ-Жилстрой» снесет и знаменитый местный вьетнамский рынок.
— А какова судьба подземного перехода на улице Краснозаводской? Уже известно, что новый собственник бывшего тракторостроительного завода намерен создать порядка двух тысяч новых рабочих мест, — спросил Игорь Крутских.
— К заводу можно ходить и по обычному пешеходному переходу через дорогу, — ответил вице-мэр Николай Дергунов.
28 1754
Комментарии (28)
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Созерцатель
Таксерка Анжелика
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несогласный
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