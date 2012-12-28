Липчанину не прислали оплаченные на маркетплейсе товары и вернули деньги: он отсудил ещё 187 000 рублей

Суд пришли к выводу, что ошибочно заниженная цена не является поводом для отмены предоплаченного заказа. И даже технический сбой не освобождает продавца от ответственности за неисполнение обязательства по доставке товара покупателю.

Липчанин отсудил у продавца на маркетплейсе 187 000 рублей за неисполнение обязательств. Как рассказала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в ночь на 1 января 2026 года покупатель заказал на маркетплейсе четыре комплекта оперативной памяти стоимостью 15,4 тысячи рублей каждая, внеся предоплату в 61,9 тысячи рублей. Торговая площадка указала, что заказ находится в процессе сборки продавцом. Однако на следующий день покупатель был уведомлен, что заказ отменен, а деньги вернулись на карту.Приобрести аналогичный товар по прежней цене магазин покупателю не предложил. При этом на момент предполагаемого срока доставки отмененного заказа стоимость одного комплекта оперативной памяти в другом магазине составляла 42,9 тысячи рублей.Покупатель пошёл в суд и предъявил требования о компенсации убытков в 110 тысяч рублей, а также процентов, неустойки, компенсации морального вреда. Продавец иск не признал, пояснив, что в ночь с 31 декабря на 1 января, когда был оформлен заказ, произошел масштабный технический сбой, из-за которого стоимость товара отображалась неверно. Также продавец ссылался на недобросовестные действия покупателя, который, якобы, воспользовался техническими неполадками и приобрел сразу 4 комплекта оперативной памяти по значительно заниженной цене.Но сначала суд первой инстанции, а потом и Липецкий областной суд встали на строну покупателя и взыскали деньги с продавца.