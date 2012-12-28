Водитель автобуса попал под колеса своего же транспортного средства на улице Ферроспалвной
Жители новых микрорайонов Липецка смогут попасть на трамвае на Левый берег, к центральному рынку и парку Победы
Начальника Исправительного центра №1 УФСИН по Липецкой области обвинили во взяточничестве
Поздно вечером на Советской столкнулись «Хёндай Солярис» и «Дэу Нексия»: есть пострадавший
Задушил рукавом кофты и украл телефон: завершено расследование дела об убийстве в Тербунах
32-летняя жительница Усманского округа подрабатывала дроппером: через её карту прошли более 20 операций
Общество
535
сегодня, 11:14
3
Липчанину не прислали оплаченные на маркетплейсе товары и вернули деньги: он отсудил ещё 187 000 рублей
Суд пришли к выводу, что ошибочно заниженная цена не является поводом для отмены предоплаченного заказа. И даже технический сбой не освобождает продавца от ответственности за неисполнение обязательства по доставке товара покупателю.
Приобрести аналогичный товар по прежней цене магазин покупателю не предложил. При этом на момент предполагаемого срока доставки отмененного заказа стоимость одного комплекта оперативной памяти в другом магазине составляла 42,9 тысячи рублей.
Покупатель пошёл в суд и предъявил требования о компенсации убытков в 110 тысяч рублей, а также процентов, неустойки, компенсации морального вреда. Продавец иск не признал, пояснив, что в ночь с 31 декабря на 1 января, когда был оформлен заказ, произошел масштабный технический сбой, из-за которого стоимость товара отображалась неверно. Также продавец ссылался на недобросовестные действия покупателя, который, якобы, воспользовался техническими неполадками и приобрел сразу 4 комплекта оперативной памяти по значительно заниженной цене.
Но сначала суд первой инстанции, а потом и Липецкий областной суд встали на строну покупателя и взыскали деньги с продавца.
0
0
0
8
1
Комментарии (3)