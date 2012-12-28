61-летняя жительница Чаплыгина хотела подзаработать и отправила мошенникам 600 000 рублей

А 18-летнюю ельчанку обманули на 150 000 рублей.

27 августа в Чаплыгине в полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 61-летняя женщина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, c 18 июня по 30 июля она общалась с неизвестным под предлогом инвестирования и получения прибыли и перевела 600 000 рублей.В Липецке 34-летний мужчина с 31 июля по 15 августа вёл переговоры с мошенниками, которые убедили его под предлогом отмены сомнительных операций перевести через мобильное приложение банка 90 000 рублей.В Ельце в полицию поступило сразу два заявления от жертв дистанционных мошенников. По данным Штаба ОМВД России по городу Ельцу, 38-летняя женщина хотела купить колеса для своего автомобиля через популярный сервис по продаже товаров. Она связалась с продавцом в чате приложения, после чего они созвонились по телефону и обговорили все детали сделки. Женщина перевела на указанный номер банковской карты 45 376 рублей. Но после получения денег продавец перестал выходить на связь, а потом и вовсе заблокировал номер. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».А 18-летняя ельчанка поверила «сотруднику портала «Госуслуги», напугавшему её оформленными кредитами. Для «спасения» сбережений её убедили в необходимости срочно «обнулить кредитную историю». Девушка в течение дня ходила по банкам и оформляла на свое имя кредитные и дебетовые карты, а также брала микрозаймы. Набрав кредитов на 150 000 рублей, она перевела эти деньги мошенникам. Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 159 УК РФ «Мошенничество».