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Многодетный отец погиб на СВО в составе добровольческого формирования: отстаивать право на выплаты пришлось в суде
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Общество
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сегодня, 09:57
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Многодетный отец погиб на СВО в составе добровольческого формирования: отстаивать право на выплаты пришлось в суде
Советский суд удовлетворил требования родственников погибшего о признании за ними права на получение выплат и льгот.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина погиб на СВО в составе добровольческого формирования и не заключал контракт с Минобороны о прохождении военной службы на территории проведения специальной военной операции.
Но в суде установили: липчанин принимал участие в боевых действиях наравне с Вооруженными Силами РФ. Он посмертно награжден медалью «За отвагу» за проявленные им мужество и отвагу на поле боя в ходе специальной военной операции, что является подтверждением государством его участия в боевых действиях, ему присвоен статус ветерана боевых действий. Суд удовлетворил требования родственников погибшего о признании за ними права на получение выплат и льгот.
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