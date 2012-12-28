Многодетный отец погиб на СВО в составе добровольческого формирования: отстаивать право на выплаты пришлось в суде

Советский суд удовлетворил требования родственников погибшего о признании за ними права на получение выплат и льгот.

Советский районный суд Липецка подтвердил право родителей и троих детей погибшего участника специальной военной операции на получение социальной выплаты в связи с его гибелью при выполнении боевых задач.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, мужчина погиб на СВО в составе добровольческого формирования и не заключал контракт с Минобороны о прохождении военной службы на территории проведения специальной военной операции.Но в суде установили: липчанин принимал участие в боевых действиях наравне с Вооруженными Силами РФ. Он посмертно награжден медалью «За отвагу» за проявленные им мужество и отвагу на поле боя в ходе специальной военной операции, что является подтверждением государством его участия в боевых действиях, ему присвоен статус ветерана боевых действий. Суд удовлетворил требования родственников погибшего о признании за ними права на получение выплат и льгот.