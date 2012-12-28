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Мэрия выделила 39,3 млн рублей на проекты организации дорожного движения на 149 улицах Липецка
Общество
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33 минуты назад
Мэрия выделила 39,3 млн рублей на проекты организации дорожного движения на 149 улицах Липецка
Еще на 33 улицах ранее разработанные проекты подрядчик должен будет актуализировать.
Подрядчику будет необходимо с линейной и координатной привязкой к местности спроектировать организацию дорожного движения на 149 улицах, проспектах, бульварах, площадях Липецка. Проекты должны содержать всю исчерпывающую информацию о дорогах с указанием необходимых для безопасности водителей и пешеходов конструкций дорожных ограждений, светофорных объектов, «лежачих полицейских», шумовых полос, дорожной разметки, работающие в автоматическом режиме стационарных и передвижных специальных технических средств, с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Также исполнителю работ нужно будет актуализировать имеющиеся проекты организации дорожного движения еще для 33 объектов улично-дорожной сети города.
Контракт подразумевает исполнение заказа мэрии в два этапа — с момента его заключения по 16 ноября и с 17 ноября до 25 декабря этого года.
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