Мэрия выделила 39,3 млн рублей на проекты организации дорожного движения на 149 улицах Липецка

Еще на 33 улицах ранее разработанные проекты подрядчик должен будет актуализировать.

Управление главного смотрителя липецкой мэрии изыскало возможность выделения 39 325 842 рублей на разработку проектов организации дорожного движения на улично-дорожной сети города.Подрядчику будет необходимо с линейной и координатной привязкой к местности спроектировать организацию дорожного движения на 149 улицах, проспектах, бульварах, площадях Липецка. Проекты должны содержать всю исчерпывающую информацию о дорогах с указанием необходимых для безопасности водителей и пешеходов конструкций дорожных ограждений, светофорных объектов, «лежачих полицейских», шумовых полос, дорожной разметки, работающие в автоматическом режиме стационарных и передвижных специальных технических средств, с функциями фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения. Также исполнителю работ нужно будет актуализировать имеющиеся проекты организации дорожного движения еще для 33 объектов улично-дорожной сети города.Контракт подразумевает исполнение заказа мэрии в два этапа — с момента его заключения по 16 ноября и с 17 ноября до 25 декабря этого года.