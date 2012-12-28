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Происшествия
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сегодня, 11:20
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У 45-летнего ростовчанина конфисковали «Рено» – на нём он обкрадывал липецкие магазины
Самого мужчину посадили на год и два месяца.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в январе этого года мужчина обокрал пять розничных магазинов. Общая сумма ущерба составила 63,2 тысячи рублей. При этом ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.
Вину мужчина признал и добровольно возместил причиненный ущерб. Срок ему назначили путем частичного сложения с наказанием по предыдущему приговору.
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