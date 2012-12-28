У 45-летнего ростовчанина конфисковали «Рено» – на нём он обкрадывал липецкие магазины

Самого мужчину посадили на год и два месяца.

45-летний житель Ростова-на-Дону получил год и два месяца колонии и конфискацию автомобиля «Рено SR» за серию краж из сетевых магазинов ООО «Агроторг» и АО «Торговый дом «Перекресток».Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в январе этого года мужчина обокрал пять розничных магазинов. Общая сумма ущерба составила 63,2 тысячи рублей. При этом ранее подсудимый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.Вину мужчина признал и добровольно возместил причиненный ущерб. Срок ему назначили путем частичного сложения с наказанием по предыдущему приговору.