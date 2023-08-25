Общество

55 минут назад

Программу «Путь к школе» выставили на торги со стартовой ценой в 31,3 млн рублей

1 215
#«Путь к школе»
1
Программу «Путь к школе» выставили на торги со стартовой ценой в 31,3 млн рублей

Управление главного смотрителя мэрии Липецка собирается отремонтировать подъезды и подходы к девяти детским садам, 14 школам, Центру помощи детям имени Эдуарда Белана и Дому детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова.

На сайте госзакупок размещен контракт на исполнение в Липецке губернаторской программы «Путь к школе». За стартовую цену в 31 340 526 рублей предлагается провести ремонт подъездных путей и тротуаров к детским садам №№ 5, 10, 44, 78, 98, 127, 133, 135, 138, школам №№ 14, 17, 21, 23, 28, 44, 46, 49, 50, 55, 60, 65, 66, 72, Центру помощи детям имени Эдуарда Белана (район ЛТЗ) и Дому детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова.

Подрядчику предлагается сделать комплекс работ по демонтажу старых бордюров, разбитых оснований дорог и пешеходных зон и обустройство нового покрытия с установкой бортового камня и выравнивания люков колодцев инженерных сетей. Срок выполнения контракта — 15 ноября.

Отдельно будет проторгован контракт на обустройство уличного освещения на 18,9 млн рублей по той же программе «Путь в школу», на которую в общем муниципалитет получил от правительства области субсидию в 50 млн рублей.
1 215
#«Путь к школе»
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

А летом нельзя было ?

9 минут назад
Похоже бардюры остались вот и вспомнил об школах.
ответить
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
38
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

Еще в рубрике

Управление главного смотрителя получило предостережение за состояние дороги на улице Папина
#дорога #ремонт
3
Управление главного смотрителя получило предостережение за состояние дороги на улице Папина

сегодня, 13:39

Общество
В Липецке нет перевозчиков, на которых никогда не жаловались пассажиры
#автобус #проверка
8
В Липецке нет перевозчиков, на которых никогда не жаловались пассажиры

сегодня, 12:19

Общество
«Учитесь, дерзайте, пробуйте! И у вас все получится»
«Учитесь, дерзайте, пробуйте! И у вас все получится»

сегодня, 12:01

Общество
В школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ввели блок НВП
#школа
12
В школьный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» ввели блок НВП

сегодня, 10:51

Общество
Спасение котёнка завершилось бурными овациями
#животные
24
Спасение котёнка завершилось бурными овациями

сегодня, 10:22

Общество
Управляющую компанию обязали обеспечить тишину в квартире
#ЖКХ #шум
3
Управляющую компанию обязали обеспечить тишину в квартире

сегодня, 09:54

Общество