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Программу «Путь к школе» выставили на торги со стартовой ценой в 31,3 млн рублей
Управление главного смотрителя мэрии Липецка собирается отремонтировать подъезды и подходы к девяти детским садам, 14 школам, Центру помощи детям имени Эдуарда Белана и Дому детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова.
Подрядчику предлагается сделать комплекс работ по демонтажу старых бордюров, разбитых оснований дорог и пешеходных зон и обустройство нового покрытия с установкой бортового камня и выравнивания люков колодцев инженерных сетей. Срок выполнения контракта — 15 ноября.
Отдельно будет проторгован контракт на обустройство уличного освещения на 18,9 млн рублей по той же программе «Путь в школу», на которую в общем муниципалитет получил от правительства области субсидию в 50 млн рублей.
А летом нельзя было ?