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Женщина отправила знакомой оскорбления и фотографии её детей, на которые были нанесены ритуальные символы
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Происшествия
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8 минут назад
Женщина отправила знакомой оскорбления и фотографии её детей, на которые были нанесены ритуальные символы
Злобная переписка в мессенджере обернулась штрафом.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле этого года женщина в мессенджере направила сообщения своей знакомой, в которых содержались оскорбительные слова, как в адрес самой женщины, так и в адрес ее несовершеннолетних детей, а также фотографии с изображением этих детей, на которые были нанесены ритуальные символы.
В суде женщина вину признала, но пояснила, что была в сильном эмоциональном состоянии и спровоцирована на подобные действиями самой потерпевшей.
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