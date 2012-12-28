Женщина отправила знакомой оскорбления и фотографии её детей, на которые были нанесены ритуальные символы

Злобная переписка в мессенджере обернулась штрафом.

Жительницу Краснинского округа оштрафовали на 5000 рублей за оскорбления в мессенджере (по части второй статьи 5.61 КоАП РФ).По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в июле этого года женщина в мессенджере направила сообщения своей знакомой, в которых содержались оскорбительные слова, как в адрес самой женщины, так и в адрес ее несовершеннолетних детей, а также фотографии с изображением этих детей, на которые были нанесены ритуальные символы.В суде женщина вину признала, но пояснила, что была в сильном эмоциональном состоянии и спровоцирована на подобные действиями самой потерпевшей.