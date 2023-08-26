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Стихийный мемориал памяти погибших основателей ЧВК «Вагнер» появился в Липецком районе

17 587
#ЧВК #«Вагнер» #Пригожин #Уткин
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Стихийный мемориал памяти погибших основателей ЧВК «Вагнер» появился в Липецком районе

Цветы и свечи несут к памятнику «Воинам-освободителям» в селе Боринское

Временный мемориал в память погибших в результате авиакатастрофы основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина организовал волонтер Артур Апарин.

«Мемориал на мемориале» согласован с администрацией Боринского сельского поселения, сообщает волонтер.

24 августа стихийный мемориал памяти погибших основателей и командиров ЧВК «Вагнер» возник в Липецке на площади Героев, у монумента плачущим матерям.

Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет, арендованный компанией Евгения Пригожина. В самолете находились 10 человек, все они погибли. Для опознания некоторых тел понадобится ДНК-экспертиза. Вместе с Пригожиным на борту самолета находился и командир ЧВК Дмитрий Уткин.

Фото: vk.com
17 587
#ЧВК #«Вагнер» #Пригожин #Уткин
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Комментарии (17)

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Земляк

4 минуты назад
Правду вам никогда ни кто не расскажет. О пакойниках или хорошо, или никак. Вечная память
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Гость.

6 минут назад
Коммунист, у меня дедв кулачили. Дед никогда работников не держал. Работал и работал, с утра до ночи, поэтому жили чуть лучше других. Дед в Воронеж поехал, правду искать. Дом вернули, а продукты и что в доме было - нет. От голода умер мамин брат, 3 года. Остальные выжили с трудом. А старшего из братьев не взяли в военное училище с мотивацией сын кулака. Это моя семья преступники или кто-то другой?
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Правда

8 минут назад
Слава героям!
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-

18 минут назад
Как минимум, нежелательные люди, если не военные преступники.
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БУ-ГА-ГА

31 минуту назад
Гомерический хохот, мне уже пришла. Приказано считать героем за какой-то там марш. Че за марш, не в курсе?
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Коммунист

33 минуты назад
Все всё понимают
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Гомерический хохот

35 минут назад
Ждём новую методичку про эти события
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Созерцатель

37 минут назад
Некто., поэтому на могилу Буданова до сих пор цветы несут.
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Некто.

40 минут назад
Возможно, это операция прикрытия. Новая легенда, новые документы, новое лицо. Пластическая * делает чудеса. Если погибли действительно, мир * ВСЕМ погибшим. А насколько кто прав или виноват - рассудит Господь Бог.
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СССР

42 минуты назад
Настоящие герои не назначаются, их выбирает народ!
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