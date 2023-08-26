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Стихийный мемориал памяти погибших основателей ЧВК «Вагнер» появился в Липецком районе
Цветы и свечи несут к памятнику «Воинам-освободителям» в селе Боринское
Временный мемориал в память погибших в результате авиакатастрофы основателей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина организовал волонтер Артур Апарин.
«Мемориал на мемориале» согласован с администрацией Боринского сельского поселения, сообщает волонтер.
24 августа стихийный мемориал памяти погибших основателей и командиров ЧВК «Вагнер» возник в Липецке на площади Героев, у монумента плачущим матерям.
Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет, арендованный компанией Евгения Пригожина. В самолете находились 10 человек, все они погибли. Для опознания некоторых тел понадобится ДНК-экспертиза. Вместе с Пригожиным на борту самолета находился и командир ЧВК Дмитрий Уткин.
Фото: vk.com
«Мемориал на мемориале» согласован с администрацией Боринского сельского поселения, сообщает волонтер.
24 августа стихийный мемориал памяти погибших основателей и командиров ЧВК «Вагнер» возник в Липецке на площади Героев, у монумента плачущим матерям.
Напомним, 23 августа в Тверской области потерпел крушение бизнес-джет, арендованный компанией Евгения Пригожина. В самолете находились 10 человек, все они погибли. Для опознания некоторых тел понадобится ДНК-экспертиза. Вместе с Пригожиным на борту самолета находился и командир ЧВК Дмитрий Уткин.
Фото: vk.com
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