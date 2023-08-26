В Усмани обнаружили 50-миллиметровую мину

Боеприпас времен войны нашли во время земляных работ

25 августа на спецполигоне под Липецком взрывотехники управления противопожарной спасательной службы Липецкой области уничтожили 50-миллиметровый боеприпас от миномета.Минометную мину обнаружили во время земляных работ в Усмани.С начала года взрывотехниками в Липецкой области уничтожено 52 взрывоопасных предмета.