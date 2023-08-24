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Пропавшая 15-летняя липчанка нашлась

3 1540
#пропавшие без вести
2
Пропавшая 15-летняя липчанка нашлась

Девочка сама пришла домой к родственникам.

Пропавшая 23 августа около часа ночи 15-летняя липчанка в чёрном платье в белый горошек нашлась.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, девочка погуляла и пришла домой к родственникам. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ухода девочки из дома и его причинах.
3 1540
#пропавшие без вести
2

Комментарии (3)

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Как

11 минут назад
123, +5!!! Как всё просто - погуляла и пришла!
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Денис

31 минуту назад
15-летняя вышла в час ночи погулять. За подкладом или ещё что. Явно за семьёй нужен контроль соответствующих органов.
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123

40 минут назад
погуляла и пришла)))
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