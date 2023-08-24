Происшествия
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Пропавшая 15-летняя липчанка нашлась
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Девочка сама пришла домой к родственникам.
Пропавшая 23 августа около часа ночи 15-летняя липчанка в чёрном платье в белый горошек нашлась.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, девочка погуляла и пришла домой к родственникам. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ухода девочки из дома и его причинах.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, девочка погуляла и пришла домой к родственникам. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.
Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ухода девочки из дома и его причинах.
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Как
Денис
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