Пропавшая 15-летняя липчанка нашлась

Девочка сама пришла домой к родственникам.

Пропавшая 23 августа около часа ночи 15-летняя липчанка в чёрном платье в белый горошек нашлась.



Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, девочка погуляла и пришла домой к родственникам. По предварительной информации, никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.



Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах ухода девочки из дома и его причинах.