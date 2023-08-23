Общество

сегодня, 17:53

В умную остановку на площади Плеханова вкрались крамольные надписи

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#остановка #хакеры
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Сейчас экраны отключены.

На размещённую на умной остановке на площади Плеханова интерактивную медиапанель с туристическими маршрутами Липецка вкрались крамольные надписи, самая безобидная из которых: «Рубль сдох». Остальные — обвинения (в том числе нецензурные) в адрес россиян, Центробанка, Владимира Путина, и ВС РФ.

Вчера эти подписи сменившие на карте названия улиц и районов города заметили липчане Руслан Рябыкин и Максим Канищев. «Вот так работают айтишники в Липецке, стыд и срам, ребята!», — с таким комментарием они прислали фотографии и видео с остановки в редакцию. 

Но липецкие айтишники ни при чём. По данным СМИ, 21 августа некие пользователи международного картографического ресурса OpenStreetMap — именно он используется в умной остановке, заменили названия географических точек на антироссийские фразы.

Портал «Кубань 24» сообщил о подобных липецким заменах на картах от OpenStreetMap Кавказского заповедника и Красной Поляны.

«OpenStreetMap — это существующий с 2004 года некоммерческий интернет-проект по созданию силами сетевых волонтеров свободно распространяемой бесплатной географической карты мира. Идеологией OpenStreetMap похож на Википедию — практически каждый зарегистрированный пользователь может вносить изменения», — добавляет издание.

В Липецке сейчас крамольных надписей уже не увидишь – экраны умной остановки на площади Плеханова отключены.

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Напомним, первая в Липецке умная остановка появилась на обновленной улице Плеханова в прошлом году ко Дню города. В павильоне оборудована точка доступа Wi-Fi, установлены внешний экран с видео о Липецке, внутренний экран, с помощью которого можно узнать расписание автобусов, отследить движение транспорта и построить собственный маршрут, интерактивная медиапанель с туристическими маршрутами, городскими новостями, прогнозом погоды, информацией о главных достопримечательностях города, а также QR-кодом приложения «Умная остановка» с расписанием и сведениями о загруженности транспорта и кнопка вызова экстренных служб «112» с аудио- и видеосвязью.
2 616
#остановка #хакеры
2

Комментарии (2)

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А.

7 минут назад
Надо не в навороченные остановки деньги вбухивать, а в культуру местной шпаны..
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111

39 минут назад
Самые непопулярные остановки вторая подобная на ул 50 лет НЛМК где людей меньше чем в Косыревке.Почему такую не сделать например на ост ул Терешковой Пл Победы Пл Мира не там стоят они.
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