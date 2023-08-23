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Поставлявший детям гнилые и заплесневелые фрукты кооператив вернёт переплату школе-интернату
Кооператив нарушил принятые на себя обязательства, и администрация школы-интерната для обеспечения бесперебойного питания детей была вынуждена заключить прямой договор на поставку с другим поставщиком.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, ещё 21 декабря 2021 года между ГБОУ «Санаторная школа-интернат г. Липецка» и снабженческо-сбытовым перерабатывающим потребительским сельскохозяйственным кооперативом «Терра» был заключен контракт на поставку овощей. Поставщик обязался поставить товар в течение одного рабочего дня со дня отправки заявки заказчиком, а с января по июнь 2022 года — по графику. Но кооператив нарушил принятые на себя обязательства: администрация школы-интерната дважды направляла в его адрес письма о ненадлежащем исполнении условий контракта. Для обеспечения бесперебойного питания детей интернат был вынужден заключить прямой договор на поставку с другим поставщиком. Переплата в связи с ненадлежащим исполнением ССППК «Терра» контрактных обязательств составила 70 040 рублей. Прокуратура области взыскала их через суд.
Напомним, ССППК «Терра» также прославился гнилыми и заплесневелыми фруктами. В июле Липецкий областной детский санаторий «Мечта» заключил контракт на поставку фруктов и зелени со снабженческо-сбытовым перерабатывающим потребительским сельскохозяйственным кооперативом «ТЕРРА». Но кооператив не только поставил продукты с опозданием и не в полном объеме, так и ещё и часть фруктов оказалась низкого качества: яблоки и груши — гнилые, бананы — переспелые, а апельсины — с плесенью. Заказчик отказался принимать некачественный товар, расторг контракт и обратился в УФАС. В результате Липецкое УФАС России на два года включило кооператив «ТЕРРА» в реестр недобросовестных поставщиков.