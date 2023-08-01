В детский санаторий поставили гнилые и заплесневелые фрукты

Поставщик на два года включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Липецкий областной детский санаторий «Мечта» обратился в Липецкое УФАС России с жалобой на неисполнение контракта.Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, в июле санаторий заключил контракт на поставку фруктов и зелени со снабженческо-сбытовым перерабатывающим потребительским сельскохозяйственным кооперативом «ТЕРРА». Но кооператив не только поставил продукты с опозданием и не в полном объеме, так и ещё и часть фруктов оказалась низкого качества: яблоки и груши — гнилые, бананы — переспелые, а апельсины — с плесенью.Заказчик отказался принимать некачественный товар, расторг контракт и обратился в УФАС. В результате Липецкое УФАС России на два года включило кооператив «ТЕРРА» в реестр недобросовестных поставщиков.