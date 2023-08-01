Общество

сегодня, 15:04

В детский санаторий поставили гнилые и заплесневелые фрукты

4 768
#дети #УФАС
5
В детский санаторий поставили гнилые и заплесневелые фрукты

Поставщик на два года включен в реестр недобросовестных поставщиков.

Липецкий областной детский санаторий «Мечта» обратился в Липецкое УФАС России с жалобой на неисполнение контракта.

Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, в июле санаторий заключил контракт на поставку фруктов и зелени со снабженческо-сбытовым перерабатывающим потребительским сельскохозяйственным кооперативом «ТЕРРА». Но кооператив не только поставил продукты с опозданием и не в полном объеме, так и ещё и часть фруктов оказалась низкого качества: яблоки и груши — гнилые, бананы — переспелые, а апельсины — с плесенью.

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Заказчик отказался принимать некачественный товар, расторг контракт и обратился в УФАС.  В результате Липецкое УФАС России на два года включило кооператив «ТЕРРА» в реестр недобросовестных поставщиков.

Фото - lipetsk.fas.gov.ru
4 768
#дети #УФАС
5

Комментарии (4)

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Вася

55 минут назад
Помните статью о рационе в зоопарке?)
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Истина

58 минут назад
Все - таки нам надо обратить внимание на опыт Китая в наказании недобросовестных поставщиков! Ведь речь идет одетях, мерзавцы!!!
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тиера

59 минут назад
все продукты на выходе одинаковые
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Безмасочник

сегодня, 15:11
Я такие бесплатно в контейнерах беру
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Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

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