«Металлург» определился с новым генеральным и спортивным директорами

Оба являются яркими футболистами прошлого.

По информации GOROD48, сегодня утром футболистам и тренерам «Металлурга» были представлены новый гендиректор и спортивный директор клуба. Оба являются знаменитыми игроками «сталеваров» прошлых лет.

Генеральным директором стал 43-летний уроженец Ельца Денис Жуковский.

С 2020 года совмещал должности директора и главного тренера ФК «Елец» в первенстве среди любителей (СФФ «Центр»). Болельщикам Жуковский известен, как блистательный форвард «Металлурга» 2000-х, в паре с Александром Петуховым наводивший ужас на соперников во втором и первом дивизионах. Всего за нашу команду он провёл в 2002-07 гг. 170 матчей чемпионата и Кубка России, в которых забил 60 голов).

Спортивным директором назначен 36-летний Андрей Овчинников, который ещё в позапрошлом сезоне выходил на поле в «красно-чёрной» майке. Овчинников – рекордсмен по числу сезонов в «Металлурге», на его счету из 15! В 2005-22 гг. он сыграл за нашу команду 345 матчей, забил 56 голов. Последний год входил в тренерский штаб дублирующего состава «Металлурга».



Весёлый парень и добринский Марадона Андрей Овчинников ещё недавно был в центре внимания в качестве игрока. Однажды он заявил на встрече с неискушенными школьниками, что является чемпионом мира по футболу. Его искупали в аплодисментах и только после этого Андрей признался, что пошутил.



Оба новых руководителя пришли из футбола – уже плюс. При прежних начальниках, назначавшихся весьма странным образом, «Металлург» камнем катился вниз: при выходце из гребли Александре Зюзине в 2022 году вылетел из первой лиги вво вторую, при волейболисте-любителе Сергее Ветрове этим летом и вовсе выбыл в группу «Б» - по сути третью лигу, куда не падал никогда в своей истории, но липчанам неслыханно повезло – из-за отказа двух южных команд их включили обратно во второй дивизион в качестве последней, 10-й команды подгруппы «Серебро».

Ждать ли чуда от новых «рулевых»? Вопрос сложный. За Жуковским и Овчинниковым не стоят богатые спонсоры, а долги у клуба никуда не исчезли. Лигично предположить, что не пропадут и прежние проблемы.

Футбольного опыта обоим руководителям не занимать. А вот опыта менеджеров может пока и не хватать: Жуковский после окончания футбольной карьеры работал преподавателем физкультуры и не руководил ничем, кроме любительского «Ельца». А Овчинников, которому по должности необходимо искать команде новых футболистов, всю карьеру провел в Липецке, и остаётся открытым вопрос – имеются ли у него обширные связи в других городах и клубах? И всё же хочется пожелать новым руководителям удачи.

«Металлург» сейчас идёт на 5-м месте в подгруппе «Серебро» второй лиги. Ещё год назад спортивные руководители обещали, что по итогам сезона-2013/24 команда должны вернуться в первую лигу, сейчас эти разговоры звучат всё тише. Последний матч липчане выиграли в гостях у таганрогского «Форте» - 3:1.