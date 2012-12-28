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622
58 минут назад
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В центральной части Липецка — большое отключение холодной воды

Причиной отключения холодной воды 15 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 3, 9, 15в, вл.15, 17, 17/2, 18, 20, 20а, 21, 22, 22/2, 24, 24а, 26, 26а, 26/2, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, по улице 8 Марта, №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 10/1, 10а, 11/2, 12, 21, 22, 26 по улице Горького, №№ 1, 2, 3, 7, 9, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Толстого, №№ 1, 3, 4, 5, 7, 11 по улице Ворошилова, №№ 1, 2, 3 по улице Малые ключи, №№ 7, 7а, 7б, 13, 13а, 14, 15 по улице Крайней, №№ 4, 5, 7, 7а, 13, 13а, 14, 15 по улице Пушкина, №№ 7, 30, 49, 49/2, 51а, 51б, 52, 53, 53 ст.1, 53/1, 55а, 57, 57а, 58, 61, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 80а, 88а, 89 по улице Октябрьской, №№ 1а, 1б, 2, 4, 8, 10, 11 по улице Скороходова, №№ 1, 6, 8, 10, 10а, 12 по улице Кузнечной, №№ 1, 3, 3а, 5, 7 по улице Барашева, №№ 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 14, 14а по улице Коммунальной, №№ 2, 4, 14, 15а, 16а на площади Торговой, №№ 1, 2, 4, 5, 5а, 6, 6а, 7, 7а, 8, 10 ,11, 12, 14, 21, 23а, 27, 30, 32, 57а, 81, 85 по улице Фрунзе, №№ 1, 2 на площади Театральной, № 41 на площади Коммунальной, №№ 1, 3, 4, 5, 13а, 13а/1, 20, 21, 22, 24а, 25, 26, 26в, 27, 28, 30, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 63, 64, 64 ст.1, 64 лит.5, 66, 66 ст.5, 66/7, 66а, 66б, 68, 69, 71, 73, 75, 77 по улице Советской, №№ 3, 30, 30а, 32, 34, 35, 35а, 37, 38, 40, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58, 59а, 59б, 63а, 64, 65, 66, 66а, 77в, 78, 78а, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 101, 117, 119, 121 по улице Первомайской, № 2 в переулке Литаврина, №№ 6а, 8 по улице Литаврина, №№ 1, 3, 3б, 5, 5а, 6, 6 корп.2, 6а, 8 на площади Победы, № 6 по улице Ульяны Громовой, №№ 22, 22б по улице Циолковского, №№ 1а, 1б, 1в, 3, 7, 9, 11, 12а, 13, 14, 14а, 14б, 14в, 14г, 14д, 15, 15а, 15г, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22 ,22а, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 40/1, 43, 45, 47, 49, 51, 51а, 63 по улице Неделина, №№ 2, 4, 8, 12, 16, 16а, 20, 21/1, 22, 22а, 24, 26, 26а, 26б, 30 по улице Мичурина, №№ 33, 35, 37 по улице Орджоникидзе, № 2а по улице Папина. Кроме того, в этот период отключат холодную воду в частном секторе улиц 8 Марта, Горького, Адамова, Ворошилова, 40 лет Советской Армии, Скороходова, Фрунзе, Нагорной, в переулках Нагорном, Костенко. 

Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

15 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 18:00 приборы учета электроэнергии на сетях будут монтировать на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Городовикова, Рябиновой, Соннечной, Смирнова, в садоводчестве «Дачный-2» - в указанный промежуток на этих улицах возможны перебои со светом не более трех часов для отдельного домовладения. 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Комсомольскую, Котовского, Школьную, Неделина, Ладыгина, Бригадную, Локомотивную, Шаумяна, Череповецкую, переулки Павлика Морозова, Кочубея, Володи Дубинина. 

С 10:00 до 15:00 из-за ремонтных работ не будет света на улицах 70 лет Октября, Дубовой, Российской. 

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Комментарии (4)

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Сначала новые
Гость
8 минут назад
Если внимательно читать то опять некоторых адресов нет, зато труба записки идёт мимо. ПРОРЫВ НАКРЫЛСЯ МЕДНЫМ ТАЗОМ.
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Гость
14 минут назад
И горячей тоже, 1,2 районы, сидят без горячей воды, доколе...., достали
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Житель Липецка
31 минуту назад
Проспект Победы 88 не забудьте устранить течь воды по лоткам и прямиком в подвальное помещение (бомбоубежище).
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Ирина
48 минут назад
Это самый настоящий порыв, поэтому и отключают такое количество домов
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