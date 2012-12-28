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Общество
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58 минут назад
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В центральной части Липецка — большое отключение холодной воды
Причиной отключения холодной воды 15 мая станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Воду для питья подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
15 мая плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 09:00 до 18:00 приборы учета электроэнергии на сетях будут монтировать на улицах Добровской, Железногорской, Бурлакова, Светлова, Патриотической, Писарева, Тихой, Ярославской, Береговой, Волжской, Леваневского, Пляжной, Санитарной, Городовикова, Рябиновой, Соннечной, Смирнова, в садоводчестве «Дачный-2» - в указанный промежуток на этих улицах возможны перебои со светом не более трех часов для отдельного домовладения.
С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Комсомольскую, Котовского, Школьную, Неделина, Ладыгина, Бригадную, Локомотивную, Шаумяна, Череповецкую, переулки Павлика Морозова, Кочубея, Володи Дубинина.
С 10:00 до 15:00 из-за ремонтных работ не будет света на улицах 70 лет Октября, Дубовой, Российской.
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