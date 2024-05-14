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В Липецкой области до конца года благоустроят более сотни территорий
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Общество
52
42 минуты назад
1

В Липецкой области до конца года благоустроят более сотни территорий

Около 30 пространств выбрали сами жители в ходе ежегодного Всероссийского голосования за благоустройство годом ранее. Проводился народный отбор в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Сейчас на большинстве объектов стартовали работы.

Так, в прошлом году жители Лебедяни активнее всего высказывались за продолжение благоустройства Базарной площади. Работа кипит на той части территории, которая примыкает к улице Мира – слева от Ново-Казанского собора. На данный момент здесь заканчивают укладывают плитку, также рабочими будет смонтировано видеонаблюдение, освещение, установят лавочки и урны. А та часть, что находится с другой стороны от храма, изменила свой облик годом ранее. Первый этап преображения также стал победителем Всероссийского голосования, набрав несколько тысяч голосов. Тогда подрядчики проложили новые сети водоснабжения и водоотведения, электросеть, плитку, установили фонари, высадили туи, установили малые архитектурные формы, смонтировали систему видеонаблюдения.

Затем в городе приступят к реконструкции улицы Интернациональной, где также уложат новую плитку, устроят торшерное освещение, установят камеры видеофиксации, проведут озеленение. Благоустроенным станет весь исторический центр Лебедяни.

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Еще одним ярким примером преображения знаковых мест в Лебедяни стали Тяпкина гора и Турецкий спуск, обустройство которых завершилось в прошлом году. Обе локации на берегу Дона объединили в единое пространство. Турецкий спуск сделали комфортным для прогулок, обустроив подход к родникам и пирсу. У подножия горы раскинулась площадка для детского отдыха с качелями, горкой, а также арка для свадебных фотосессий. Здесь проходят выездные регистрации молодоженов, чествуют юбиляров семейной жизни.

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— Идея обустройства и соединения двух знаковых для Лебедяни ландшафтных зон победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году и получила федеральное финансирование в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Проект благоустройства прошел обязательную общественную экспертизу и согласование с местными жителями, — рассказал GOROD48 замглавы администрации района Антон Антонов.

И это лишь пара примеров преображения территорий. Недавно в Липецкой области подвели итоги Всероссийского голосования за благоустройство. В нем приняли участие более 143 тысяч человек. Из 61 пространства – 27 стали победителями. Лебедянцы высказались за продолжение благоустройства городского парка и создания спортивной зоны у стадиона «Машиностроитель». Липчане хотят преобразить территории возле пруда между «Елецким» и Сырским Рудником, пространство вдоль Липовки а также еще около десятка локаций. В Ельце продолжится обустройство зоны отдыха на берегу реки Ельчик, территории возле кинотеатра «Луч», обновят и ряд других объектов. Задонцы высказались за преображение двух скверов — на Советской и Запрудной. В Данкове продолжится благоустройство многофункциональной спортивной площадки на ул. Полевой , новая детская игровая зона появится по ул. Семеновского. В Грязях и Усмани обновят два сквера, в Чаплыгине благоустроят пляж и сквер. По правилам голосования к работам на этих территориях приступят в 2025 году.

Всего за пять лет в Липецкой области по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 744 общественных пространства.
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Комментарии (1)

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Илья
15 минут назад
Очень бы хотелось что бы от ост Пос.Сырский шла пешеходная дорожка в Елецкий Микрорайон.
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