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114
55 минут назад
2

В Липецкой области сократилось поголовье коров, коз и овец

Поголовье свиней в регионе по итогам января-марта 2024 года, напротив, заметно выросло. 

23,6 миллиарда рублей составил оборот сельского хозяйства в Липецкой области в январе-марте 2024 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос на 0,8%, сообщает Липецкстат. 

Самым заметным оказался рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) – на 5,4%, до 97,4 тысячи тонн. Почти не изменилось производство молока: оно увеличилось всего на 0,2% и составило 72,2 тысячи тонн. Производство яиц напротив снизилось на 1,1%, до 187,4 миллиона штук. 

Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе–марте текущего года составил 2280 килограмм (103,9% к январю–марту 2023 года), яйценоскость кур–несушек в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 74 штуки, год назад – 72 штуки.

Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2024 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 111,1 тысячи голов, или 96,3% к 1 апреля 2023 года, в том числе коров – 42,5 тысячи (96,6%); поголовье свиней составило 836,9 тыс. (129,4%), овец и коз – 67,7 тыс. голов (95,2%).

сельское хозяйство
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Вот так,
12 минут назад
Ослов, петухов ещё очень много!
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Пессимист
21 минуту назад
бросьте паниковать, в Липецкой области ещё лет на 100 хватит и свиней, и козлов
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