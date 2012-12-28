В Липецкой области сократилось поголовье коров, коз и овец

Поголовье свиней в регионе по итогам января-марта 2024 года, напротив, заметно выросло.

23,6 миллиарда рублей составил оборот сельского хозяйства в Липецкой области в январе-марте 2024 года. По сравнению с тем же периодом прошлого года он вырос на 0,8%, сообщает Липецкстат.Самым заметным оказался рост производства скота и птицы на убой (в живом весе) – на 5,4%, до 97,4 тысячи тонн. Почти не изменилось производство молока: оно увеличилось всего на 0,2% и составило 72,2 тысячи тонн. Производство яиц напротив снизилось на 1,1%, до 187,4 миллиона штук.Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе–марте текущего года составил 2280 килограмм (103,9% к январю–марту 2023 года), яйценоскость кур–несушек в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 74 штуки, год назад – 72 штуки.Поголовье крупного рогатого скота на 1 апреля 2024 года в хозяйствах всех категорий (по расчетам) составило 111,1 тысячи голов, или 96,3% к 1 апреля 2023 года, в том числе коров – 42,5 тысячи (96,6%); поголовье свиней составило 836,9 тыс. (129,4%), овец и коз – 67,7 тыс. голов (95,2%).