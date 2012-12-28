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Происшествия
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сегодня, 15:55
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Угодивший в дорожную яму водитель отсудил более 335 900 рублей
Дорожная яма была скрыта под лужей.
Мужчина попал в ДТП в январе 2023 года. Вечером на улице Комсомольской в Ельце его машина угодила в дорожную яму, скрытую лужей. В результате автомобилю были причинены серьёзные механические повреждения.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на момент аварии предупреждающие об опасном участке знаки отсутствовали, а размер ямы не соответствовал ГОСТу. Возможности предотвратить ДТП у водителя не было: он не знал, что на его пути под лужей окажется глубокая яма.
В суде водитель попросил взыскать с управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца материальный ущерб в 335 900 рублей, а также стоимость услуг оценщика, расходы по уплате государственной пошлины и расходы по оплате юридических услуг. И эти требования были полностью удовлетворены.
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