Угодивший в дорожную яму водитель отсудил более 335 900 рублей

Дорожная яма была скрыта под лужей.

В Ельце попавший в яму водитель подал иск на управление дорог, транспорта и благоустройства администрации города о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, и выиграл дело.Мужчина попал в ДТП в январе 2023 года. Вечером на улице Комсомольской в Ельце его машина угодила в дорожную яму, скрытую лужей. В результате автомобилю были причинены серьёзные механические повреждения.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на момент аварии предупреждающие об опасном участке знаки отсутствовали, а размер ямы не соответствовал ГОСТу. Возможности предотвратить ДТП у водителя не было: он не знал, что на его пути под лужей окажется глубокая яма.В суде водитель попросил взыскать с управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца материальный ущерб в 335 900 рублей, а также стоимость услуг оценщика, расходы по уплате государственной пошлины и расходы по оплате юридических услуг. И эти требования были полностью удовлетворены.