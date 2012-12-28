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сегодня, 15:55
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Угодивший в дорожную яму водитель отсудил более 335 900 рублей

Дорожная яма была скрыта под лужей.

В Ельце попавший в яму водитель подал иск на управление дорог, транспорта и благоустройства администрации города о возмещении ущерба, причиненного в результате ДТП, и выиграл дело.

Мужчина попал в ДТП в январе 2023 года. Вечером на улице Комсомольской в Ельце его машина угодила в дорожную яму, скрытую лужей. В результате автомобилю были причинены серьёзные механические повреждения.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, на момент аварии предупреждающие об опасном участке знаки отсутствовали, а размер ямы не соответствовал ГОСТу. Возможности предотвратить ДТП у водителя не было: он не знал, что на его пути под лужей окажется глубокая яма.

В суде водитель попросил взыскать с управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца материальный ущерб в 335 900 рублей, а также стоимость услуг оценщика, расходы по уплате государственной пошлины и расходы по оплате юридических услуг. И эти требования были полностью удовлетворены.
дорога
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
аналитик
50 минут назад
Это единичный случай , желающие могут попробовать !!!
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Алкан лтз
сегодня, 16:03
А что так можно было! Теперь от каждой ямки буду требовать компенсацию!
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гость
сегодня, 16:03
молодец
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