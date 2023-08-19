«Металлург» сегодня забил больше, чем за весь сезон и возглавил «Лигу перцев»

Третий мяч забил Роман Янушковский, который до этого не мог отличиться почти два года.

Футболисты «Металлурга» сегодня забили больше голов, чем за 5 предыдущих туров, трижды в Таганроге поразив ворота местного «Форте», что принесло победу – 3:1.

Из травмированных футболистов на побережье Азовского моря не поехал никто, включая форварда Максима Григорьева, на неделе занимавшегося уже в общей группе.

Главный тренер Сергей Первушин продолжил эксперименты по поиску оптимального состава: впервые вышел с первых минут и занял место на острие атаки 28-летний Роман Янушковский, летом перешедший к нам из нижнекамского «Нефтехимика». В целом новобранец подтвердил старинную истину: мастеровитый форвард может 90 минут находиться в тени, главное, чтобы нашёл мгновение, чтобы забить.

Вновь одним из трёх центральных защитников наряду с Романом Войделем и Александром Крикуненко стал номинальный латераль Максим Елеев, уже во второй раз подряд уступивший место на правой бровке Максиму Радченко. Других сюрпризов с составом не было.

У «Форте» же была очень серьёзная потеря – елецкий форвард Дмитрий Лаврищев, для которого игра с «Металлургом» наверняка имела бы принципиальное значение. Еще прошлой зимой 24-летний забивала, оставшись без клуба, так и не дождался предложения от главной команды родного региона, было на что обидеться. Однако перед игрой Лаврищев неожиданно получил травму, его не оказалось даже в запасе. На поле «Арены-Форте» он всё же вышел – в перерыве игры, но только для того, чтобы получить приз лучшего бомбардира группы №1 второй лиги прошлого сезона. За «Кубань-Холдинг» и «Форте» он в прошлом первенстве наколотил 16 мячей.

Первый острый момент в игре случился уже на 7-й минуте, когда Сергей Мосиян подхватил мяч на подборе перед чужой штрафной после подачи углового и с лету пробил – вышло эффектно, мяч камнем полетел в ворота, но примерно в том самое место, где и находился вратарь Расул Мицаев, который на всякий случай ловить снаряд не стал - отбил.

До перерыва «Металлург» если и отличался чем-то в атаке, то только дальними ударами, но ни Дмитрий Пахомов, ни Даниил Черняков неразрешимых задач перед голкипером не поставили.

Первая половина вообще проходила «без ворот», особенно со стороны «Форте», который тем не менее в единственной атаке обязан был открывать счёт: Никита Муромский вывел на удар Захара Фёдорова, 18-летний футболист пытался направить мяч низом в дальний угол, вратарь Максим Матюша уже помочь не мог, но мяч на наше счастье проскакал в считанных сантиметрах от штанги.

В перерыве главный тренер хозяев Павел Могилевский сделал аж 4 (!) замены. На 52-й минуте активный Муромский крутил мяч в дальний угол ворот Матюши – чуть неточно.

А «Металлург» ответил, пожалуй, самым неожиданным голом из всех возможных – его забил Мосиян, умудрившийся при росте в 170 см поразить ворота хозяев … головой. На 55-й минуте Черняков справа забросил мяч в штрафную, защитники не обратили внимания на «коротышку» и Мосиян кудрявой черноволосой головой поразил ближний угол.

Игра постепенно раскочегарилась, но и «Форте» блеснул в атаке: на 58-й минуте Муромский всё же добился своего, поразив ворота ударом метров с 18-ти – 1:1.

В матче ничего не было ясно, главное для обеих команд было избежать собственных ошибок. Но «порвалось» у «Форте». На 71-й минуте только что вышедший на замену у хозяев защитник Ратмир Мешезов сделал непонятную передачу на своей половине поля на капитана Рустама Халимбекова: мяч скакал перед ним, не было возможности ни принять, ни отбить. Ситуацию молниеносно прочитал липецкий хавбек Денис Семин, который проткнул снаряд себе на ход, убежал один на один с голкипером и забил гол, ставший победным – 2:1.

«Форте» пытался давить в оставшееся время и в компенсированные 5 минут игры, но как бывает часто – увлёкся. А подхвативший мяч в центре поля Янушковский сыграл мастерски: финтом обманул Идриса Муслуева, убежал ещё и от Дмитрия Карташова, а затем при помощи небольшого рикошета обманул ещё и вратаря. Забивал форвард уже в пустые ворота – 3:1.

Любопытно, что до этого Янушковский не забивал... почти два года, а если точнее – 1 год 9 месяцев и 27 дней, с октября 2021 года, когда в составе челнинского «КАМАЗа» в домашней встрече ФНЛ поразил ворота столичного «Спартака-2» (4:1). В «Металлурге» Янушковский смог прервать голевую «засуху» в третьем матче.

Победа подняла команду Сергея Первушина на 5-е место. И вывела в лидеры … «Лиги перцев» - неофициального соревнования, с участием 4-х «красно-чёрных» команд – «Металлурга», «Форте», пермского «Амкара» и ивановского «Текстильщика». У липчан в зачёт этой Лиги – 1 победа и 2 ничьих.

Следующий матч «сталевары» проведут вновь с «Форте» - в среду, 23 сентября, в Липецке на Кубок России.



На фото футболисты "Металлурга" на стадионе вместе с 7-ю фанатами, приехавшими за свой счёт в Таганрог поддержать команду

