Дмитрий Захватаев: «Мы завершим реабилитацию Комсомольского пруда к Дню города»

Брат не должен подвести сестру, главу Липецка.

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На прошлой неделе губернатор Игорь Артамонов выразил опасения в том, что реабилитация Комсомольского пруда завершится вовремя: «Скорость, с которой они идут, вызывает опасения. Сдать должны ко Дню города, все жители этого ждут, а техники на объекте не так чтобы много».Сегодня липецкие СМИ встретились у Комсомольского пруда с заказчиком и подрядчиком работ. И выяснили, что все идет по плану.— Очищать чашу пруда мы начали в сентябре. В этом году проложили работу в отстойнике — за мостом в районе Городища. На утилизацию вывезено уже более 10 тысяч тонн ила. Планируем уже в мае завозить в чашу пруда материал для обустройства шпунта в виде глиняного замка вдоль его берегов. Все работы рассчитываем сделать в срок. Потом приступим к наполнению пруда водой. Возможно, успеем это сделать к Дню города — пруд наполняется в течение трех суток, но с дождями быстрее, — сказал главный смотритель Липецка Виталий Лесных.Намерения управиться в обозначенный муниципальными контрактами срок подтвердил коммерческий директор компании «Рус Сошки» Дмитрий Захватаев (родной брат мэра Липецка Евгении Уваркиной). По его словам, липчане видят мало техники потому, что подрядная организация работает ночью, так как днем в центре города полно машин, мешающих перевалке снятого ила в грузовики.— Совсем скоро мы начнем завозить на место производства работ специально подготовленную глину и вывозить остатки старой бетонной отмостки, которую мы использовали для передвижения тяжелой техники.На этих словах утка перешла пруд, как говорится, по колено.— Утка перешла, а вот экскаватор бы погрузился по крышу или вообще бы утонул. У пруда нет твердого дна. Нет, возможно, и есть, но мы его так и не нащупали. Поэтому наша техника работала с платформ и с остатков старой бетонной отмостки, что сильно усложняло работу, — прокомментировал этот парадокс Дмитрий Захватаев.Что будет представлять собой глиняный замок? Это старинный способ устранения протечек, к которому в Липецке давно не прибегали. Техническим заданием предполагается укладка предварительно замоченной глины определенного вида в опалубку два на два метра по ширине и высоте. Будучи плотно утрамбованной, она образует водоупорный слой. Такими кубиками выложат чашу пруда по периметру, а потом зальют этот замок поверху отмосткой из бетона.— Должны успеть сделать эту работу и заполнить пруд к Дню города, — подытожил Дмитрий Захватаев.Благоустройство Комсомольского пруда на этом не закончится. Разыгран еще один контракт стоимостью 5,5 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по восстановлению подпорных стенок и обустройство пешеходной зоны на прилегающей к пруду территории и вокруг водоотводного канала реки Липовки.