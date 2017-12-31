Футболист «Металлурга» сделал неожиданное признание (ФОТО)

Встреча с учениками 70-й школы прошла в веселой и непринужденной обстановке.

Декабрьский отпуск игроки «Металлурга» провели, пожалуй, не так, как обычно. Весь месяц футболисты ездили с мастер-классами и встречами в учебные заведения региона, популяризируя спорт, здоровый образ жизни и родной клуб.

В школе №70 побывали хавбек основного состава Андрей Овчинников и игроки дубля защитники Максим Скопинцев и Дмитрий Болдырев. Для последних встреча была особенной, ведь они сами еще являются … учениками этой школы.







Младшие товарищи смотрели на спортсменов с восхищением, засыпали вопросами.

- У вас было такое, что вы не выучили урок, а учителям потом сказали, что были заняты на футболе, - спросила одна из учениц.

Футболисты кривить душой не стали и признались, что и такое бывало.







Солировал на встрече Овчинников.

- Однажды при счете 3:2 в нашу пользу меня удалили с поля за 10 минут до конца игры, - поведал игрок. – Я очень переживал, что подвел команду. Но в оставшееся время наши парни забили четвертый гол и в итоге выиграли – 4:2. После игры надо мной все шутили: «Молодец, Андрюха, вовремя получил красную карточку. Без тебя мы стали сильнее!».







Захлопали в ладоши школьники и после того, как Овчинников, немигающим взглядом глядя в класс, заявил, что он... чемпион мира по футболу 1995 года. Ребята приняли шутку за чистую монету, чем смутили и самого футболиста. Он, конечно, сразу «раскололся», что это розыгрыш.

- Нас спросили, играли мы когда-нибудь в чемпионате мира по футболу, - объяснил нам после встречи Овчинников, - Непосредственно из «Металлурга», как вы знаете, в сборную страны никто не попадал. Вот я и решил немного обострить ситуацию, пошутив на этот счет.

К слову, в 1995 году вообще не проводился чемпионат мира, а «чемпиону» Овчинникову тогда было всего 8 лет.

Школьники спрашивали футболистов и за какие команды они болеют, а те в ответ задали точно такой же встречный вопрос. Когда в классе прозвучало: «Конечно же за липецкий «Металлург»!», зааплодировали друг другу все участники встречи.







Отметим, что в нынешнем году «Металлург» проделал невиданную работу по популяризации спорта и футбола. Клуб организовал 100 различных мероприятий по привлечению новых болельщиков. Плоды этой работы не могут не сказаться в ближайшем будущем, тем более, что останавливаться на достигнутом «красно-черные» не собираются. Как сообщил генеральный директор Антон Копышов, в 2018 году мероприятий будет еще больше.





