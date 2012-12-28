В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны

Но на приговор уже подана апелляционная жалоба.

Елецкий городской суд вынесен приговор двум несовершеннолетним за грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Парни нападали на прохожих и отнимали сотовые телефоны. Одному на момент совершения преступления было 17 лет, другому — 16 лет.Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, преступления были совершены со 2 на 3 сентября 2023 года. У первого потерпевшего подростки отняли сотовый телефон почти за 14 тысяч рублей и банковскую карту. У второго потерпевшего они отняли сотовый телефон почти за 5 тысяч рублей.При этом первому потерпевшему подростки нанесли не менее 8 ударов по всему телу, в том числе по голове. А ко второй жертве они подошли сзади и обхватили за шею с требованием отдать телефон.В результате по части второй статьи 161 УК РФ одному из несовершеннолетних назначено полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, другому — полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.На приговор уже подана апелляционная жалоба.