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сегодня, 17:25
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В Ельце вынесли приговор подросткам, нападавшим на прохожих и отнимавшим сотовые телефоны

Но на приговор уже подана апелляционная жалоба.

Елецкий городской суд вынесен приговор двум несовершеннолетним за грабёж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Парни нападали на прохожих и отнимали сотовые телефоны. Одному на момент совершения преступления было 17 лет, другому — 16 лет.

Как рассказали GOROD48 в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, преступления были совершены со 2 на 3 сентября 2023 года. У первого потерпевшего подростки отняли сотовый телефон почти за 14 тысяч рублей и банковскую карту. У второго потерпевшего они отняли сотовый телефон почти за 5 тысяч рублей.

При этом первому потерпевшему подростки нанесли не менее 8 ударов по всему телу, в том числе по голове. А ко второй жертве они подошли сзади и обхватили за шею с требованием отдать телефон.

В результате по части второй статьи 161 УК РФ одному из несовершеннолетних назначено полтора года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии, другому — полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

На приговор уже подана апелляционная жалоба.
грабёж
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Комментарии (2)

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Сначала новые
дед
16 минут назад
надо было перед ними извинится еще. самый гуманный суд во всем мире.
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Житель города
18 минут назад
Посадить однозначно чтобы другим не повадно было. Этих отморозков только так нужно учить.
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