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37 минут назад
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Обновленный горбатый мост подрядчик обещает открыть для движения в сентябре

Уже в мае Уваровская ПМК-22 начнет бетонирование основания для моста.

Сегодня начальник участка Уваровской ПМК-22 Александр Григорьев рассказал GOROD48 о ходе реконструкции горбатого моста на улице Советской.

По факту, его строят с нуля. К началу этой недели подрядчик вколотил в дно водоотводного канала все необходимые по проекту 140 свай. Сегодня рабочие занимались созданием шпунтового заграждения со стороны Комсомольского пруда, чтобы не допустить обрушения рыхлого грунта и чтобы на место работ не поступала вода.

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Как только это ограждение построят, в котловане срубят оголовки свай (собьют бетон с арматуры), создадут армирующий пояс и зальют все бетоном. Так у нового моста появится монолитный железобетонный каркас. Сам мост начнут строить сразу с двух сторон, что значительно сократит сроки работ. С учетом полного перекрытия места работ для транспорта подрядчик пообещал управиться с реконструкцией к сентябрю, а не к концу ноября, как это предполагалось техническим заданием.

— Все идет по плану. Уверены, что в сентябре по новому мосту уже поедет транспорт, — сказал Александр Григорьев (к знаменитому липецкому строителю он не имеет никакого отношения).

Напомним, что состояние прежнего моста 1948 года постройки вызывало большие тревоги в мэрии. Что и подтвердило обрушение его тротуарной части в марте, сразу же после того, как подрядчик стал забивать первые сваи . Реконструкция моста длиной в 9,6 метра, и шириной в 35,8 метра, обойдется бюджету города в 96 432 268 рублей.
горбатый мост
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
ё
3 минуты назад
После открытия от моста останется только название - "Горбатый"! :)
Ответить
Посмотрим
30 минут назад
Через сколько он развалится
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3223
16 минут назад
не развалится....верим в строителей )
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