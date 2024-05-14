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Общество
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37 минут назад
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Обновленный горбатый мост подрядчик обещает открыть для движения в сентябре
Уже в мае Уваровская ПМК-22 начнет бетонирование основания для моста.
По факту, его строят с нуля. К началу этой недели подрядчик вколотил в дно водоотводного канала все необходимые по проекту 140 свай. Сегодня рабочие занимались созданием шпунтового заграждения со стороны Комсомольского пруда, чтобы не допустить обрушения рыхлого грунта и чтобы на место работ не поступала вода.
Как только это ограждение построят, в котловане срубят оголовки свай (собьют бетон с арматуры), создадут армирующий пояс и зальют все бетоном. Так у нового моста появится монолитный железобетонный каркас. Сам мост начнут строить сразу с двух сторон, что значительно сократит сроки работ. С учетом полного перекрытия места работ для транспорта подрядчик пообещал управиться с реконструкцией к сентябрю, а не к концу ноября, как это предполагалось техническим заданием.
— Все идет по плану. Уверены, что в сентябре по новому мосту уже поедет транспорт, — сказал Александр Григорьев (к знаменитому липецкому строителю он не имеет никакого отношения).
Напомним, что состояние прежнего моста 1948 года постройки вызывало большие тревоги в мэрии. Что и подтвердило обрушение его тротуарной части в марте, сразу же после того, как подрядчик стал забивать первые сваи . Реконструкция моста длиной в 9,6 метра, и шириной в 35,8 метра, обойдется бюджету города в 96 432 268 рублей.
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