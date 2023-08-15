«Металлург» определился с датой матча против команды отвергнутого бомбардира

Проблемы нашей команды в атаке мог бы решить елецкий форвард Дмитрий Лаврищев, но его много лет не брали в "Металлург".

Матч 2-го раунда Пути регионов Кубка России по футболу между «Металлургом» и «Форте» из Таганрога пройдёт в Липецке в среду, 23 августа.

Сегодня дата была утверждена официально по согласованию между клубами. Изначально участникам давались на выбор три дня – с 22 по 24 августа, чтобы они договорились о встрече в один из этих дней.

«Металлургу» придётся играть с «Форте» дважды: уже в эту субботу, 19 августа, команды проведут игру в Таганроге в рамках первенства второй лиги в подгруппе «Серебро». А спустя лишь четыре дня встретятся на Кубок. Победитель этого противостояния в следующем раунде встретится с сильнейшей командой из пары «Салют» (Белгород) – «Авангард» (Курск).

В чемпионате «Металлург» и «Форте» - соседи по турнирной таблицы: обе команды набрали по 5 очков, липчане занимают 8-е место (среди 10 команд), таганрожцы идут строчкой выше из-за чуть лучшей разницы забитых и пропущенных мячей.

Голы за «Форте» регулярно забивает ельчанин Дмитрий Лаврищев. В прошлом сезоне 24-летний нападающий стал лучшим бомбардиром в своей группе второй лиги, в 5-ти встречах нынешнего первенства отличился уже дважды.

Лаврищев предпринимал уже несколько попыток перейти в главную команду своего родного региона – «Металлург». В позапрошлом сезоне он даже ездил со «сталеварами» на зимний сбор в Турцию, но его забраковал нынешний главный тренер Сергей Первушин, тогда работавший помощником. Минувшей зимой Лаврищев расторг договор с «Кубанью-Холдинг», в которой забивал больше всех, и ждал предложения от «Металлурга». Но как сообщил GOROD48 сам футболист, ему звонили лишь один раз без конкретного предложения, а больше на связь не вышли. В итоге Дмитрий собрал чемоданы и переехал в Таганрог. Наверняка в матчах с «Металлургом» у нашего земляка будет особая мотивация. Кстати, липчанам он уже забивал – в 2019 году оформил «дубль» на нашем Центральном стадионе за волгоградский «Ротор-2» («Металлург», правда, победил – 3:2).

При этом главной «ахиллесовой пятой» команды Сергея Первушина сейчас является именно нападение. За 5 игр чемпионата «красно-чёрные» отличились лишь два раза.

Вообще у «Металлурга» назревает очень тяжёлый «тройник»: за 8 дней три матча: после битв «Форте» ещё и следующий матч чемпионата в воскресенье, 27 августа, дома с курским «Авангардом».



Фото ФК "Форте" (Таганрог)

