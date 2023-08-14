В России начали проверку стоимости кормов и ветпрепаратов для животных

Генпрокуратура и ФАС начали проверку обоснованности роста цен на корма и ветпрепараты для домашних животных. Об этом они сообщили в своих письмах первому зампреду комитета ГД по экологии Владимиру Бурматову, пишут сегодня «Известия» .

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В середине июля парламентарий обратился в ведомства, сославшись на массовые жалобы россиян на увеличение стоимости лекарств и еды для животных. Поскольку сегодня в России насчитывается более 40 млн кошек и 20 млн собак, а домашние животные есть у 57% семей, вопрос ценовой политики имеет высокую социальную значимость, указал он в обращениях.



«По поручению Генерального прокурора РФ принят к производству запрос о росте цен на корма для домашних животных и ветеринарные препараты. По запросу организована проверка», — говорится в ответе ведомства депутату

В письме ФАС отмечается, что объем реализации отечественных и импортных кормов для кошек и собак на внутреннем рынке в 2023 году по сравнению с 2021-м в целом сократился всего на 0,5%.



«В целях проверки обоснованности устанавливаемых оптово-отпускных цен на корма для кошек и собак ФАС России направила запросы информации хозяйствующим субъектам, осуществляющим производство указанной продукции. После получения и анализа запрашиваемой информации ФАС России сможет сделать выводы о наличии оснований для принятия мер антимонопольного реагирования, о чем сообщит дополнительно», — говорится в ответе антимонопольной службы (есть у «Известий»).



Кроме того, ФАС сообщила, что служба направила запросы в отраслевые ассоциации с просьбой представить информацию о ситуации, сложившейся в первом полугодии 2023-го на рынке ветеринарных препаратов, в том числе сведения о причинах роста цен и прогнозную оценку ситуации в ценовой политике.



Владимир Бурматов не исключает нового скачка цен осенью, так как об этом уже сообщили некоторые производители.



«Такое повышение цен — это продолжение санкционной политики в отношении России. Только теперь от этого будут страдать не люди, а животные. Ведь доминирующее положение на рынке занимают иностранные компании, которые начали повышать цены задолго до колебаний курса рубля. Особенно серьезно проблема стоит в сфере ветпрепаратов, импортные производители которых не хотят проходить установленные в РФ механизмы сертификации и получения соответствующих документов», — сказал «Известиям» депутат.



