58 минут назад
Погода в Липецкой области вернется в норму, дождей не ожидается
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода станет устойчивой, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что в пределах нормы.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.
День 13 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 7 градусов тепла.