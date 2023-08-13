Погода в Липецке

58 минут назад

Погода в Липецкой области вернется в норму, дождей не ожидается

345
#жара
Погода в Липецкой области вернется в норму, дождей не ожидается

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, погода станет устойчивой, осадков не ожидается. Среднесуточные температуры воздуха составят 19-21 градусов тепла, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 августа в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, 8-13 м/сек. Ночью будет от +12 до +17 градусов, днем температура составит от +23 до +28 градусов. 

В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью будет от +13 до +15 градусов, днем она составит от +24 до +26 градусов.

День 13 августа стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1909 году – 7 градусов тепла. 

345
#жара

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