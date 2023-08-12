В лобовом столкновении на Октябрьском мосту обошлось без пострадавших

На скользкой дороге одна из машин потеряла управление.

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Сегодня утром ДТП произошло на Октябрьском мосту.

По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не правился с управлением на скользкой дороге под дождём и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение, обе машины серьезно пострадали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, информации о пострадавших в ДТП не поступало.