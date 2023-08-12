20 минут назад
В лобовом столкновении на Октябрьском мосту обошлось без пострадавших
На скользкой дороге одна из машин потеряла управление.
Сегодня утром ДТП произошло на Октябрьском мосту.
По предварительной информации, водитель одного из автомобилей не правился с управлением на скользкой дороге под дождём и выехал на полосу встречного движения. В результате произошло столкновение, обе машины серьезно пострадали.
Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, информации о пострадавших в ДТП не поступало.
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