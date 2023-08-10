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Звездный стилист Александр Рогов приехал в Воронеж на съемки
Популярный стилист и ведущий Александр Рогов приехал в родной Воронеж. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, передает Вести.ру.
Александр рассказал, что в городе пройдут съёмки его шоу, в котором стилист преображает разных девушек со всех уголков страны.
Он уже побывал на "Гото Предестинации", где записал ролик. Его он назвал "видео-открыткой из Воронежа", а город в целом, по оценкам Рогова, "просто супер".
Добавим, что Александр Рогов - уроженец Воронежа. Он родился в облцентре 29 марта 1981 года, а через год уехал с родителями в Тулу. Там отучился в педагогическом институте, после учебы работал на местном телевидении.
Ранее на малой родине стилист провёл мастер-класс и преобразил имидж парня, изменив причёску и подобрав новый гардероб в местных магазинах.
Александр рассказал, что в городе пройдут съёмки его шоу, в котором стилист преображает разных девушек со всех уголков страны.
Он уже побывал на "Гото Предестинации", где записал ролик. Его он назвал "видео-открыткой из Воронежа", а город в целом, по оценкам Рогова, "просто супер".
Добавим, что Александр Рогов - уроженец Воронежа. Он родился в облцентре 29 марта 1981 года, а через год уехал с родителями в Тулу. Там отучился в педагогическом институте, после учебы работал на местном телевидении.
Ранее на малой родине стилист провёл мастер-класс и преобразил имидж парня, изменив причёску и подобрав новый гардероб в местных магазинах.