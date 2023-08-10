В России

сегодня, 13:21

Звездный стилист Александр Рогов приехал в Воронеж на съемки

39
Популярный стилист и ведущий Александр Рогов приехал в родной Воронеж. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале, передает Вести.ру.

Александр рассказал, что в городе пройдут съёмки его шоу, в котором стилист преображает разных девушек со всех уголков страны.

Он уже побывал на "Гото Предестинации", где записал ролик. Его он назвал "видео-открыткой из Воронежа", а город в целом, по оценкам Рогова, "просто супер".

Добавим, что Александр Рогов - уроженец Воронежа. Он родился в облцентре 29 марта 1981 года, а через год уехал с родителями в Тулу. Там отучился в педагогическом институте, после учебы работал на местном телевидении.

Ранее на малой родине стилист провёл мастер-класс и преобразил имидж парня, изменив причёску и подобрав новый гардероб в местных магазинах.
39

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

В Москве таксист спас 91-летнюю женщину от мошенников
В Москве таксист спас 91-летнюю женщину от мошенников

сегодня, 13:35

В России
Жительница Саратова умерла, случайно проглотив осу
Жительница Саратова умерла, случайно проглотив осу

сегодня, 13:25

В России
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет
Народная артистка СССР Вера Васильева умерла в возрасте 97 лет

сегодня, 13:19

В России
Немецкая Bionorica продаст недостроенный завод в Воронеже
Немецкая Bionorica продаст недостроенный завод в Воронеже

сегодня, 12:38

В России
В Роспотребнадзоре рассказали о количестве закрытых из-за качества воды пляжей

вчера, 17:35

В России
В ЦБ не увидели факторов для сохранения в сентябре ключевой ставки в 8,5%

вчера, 17:33

В России