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сегодня, 12:38
Немецкая Bionorica продаст недостроенный завод в Воронеже
Немецкая Bionorica выставила на продажу недостроенный завод лекарственных препаратов в Воронеже, сообщает РИА Новости.
По словам представителя российского офиса Bionorica, "в настоящее время компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию свое предприятие из-за санкций со стороны стран Евросоюза". По этой причине немецкий производитель ищет "подходящего партнера, способного гарантировать его запуск".
В Bionorica также уточнили, что фармкомпания не планирует уходить с российского рынка.
По словам представителя российского офиса Bionorica, "в настоящее время компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию свое предприятие из-за санкций со стороны стран Евросоюза". По этой причине немецкий производитель ищет "подходящего партнера, способного гарантировать его запуск".
В Bionorica также уточнили, что фармкомпания не планирует уходить с российского рынка.