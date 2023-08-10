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сегодня, 12:38

Немецкая Bionorica продаст недостроенный завод в Воронеже

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Немецкая Bionorica выставила на продажу недостроенный завод лекарственных препаратов в Воронеже, сообщает РИА Новости.

По словам представителя российского офиса Bionorica, "в настоящее время компания не может завершить оснащение и ввести в эксплуатацию свое предприятие из-за санкций со стороны стран Евросоюза". По этой причине немецкий производитель ищет "подходящего партнера, способного гарантировать его запуск".

В Bionorica также уточнили, что фармкомпания не планирует уходить с российского рынка.




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