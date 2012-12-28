26-летнего гражданина Украины осудили в Липецке за мошенничество более чем на 2,5 миллиона рублей

Мужчина получил три года колонии общего режима. Также с него взыскано 2 миллиона 165 тысяч рублей в пользу одного из потерпевших.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил 26-летнего гражданина Украины к трём годам колонии общего режима по делу о мошенничестве более чем на 2,5 миллиона рублей. Мужчину осудили за мошенничество группой лиц по предварительному сговору в крупном и особо крупном размерах.Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года молодой мужчина стал курьером телефонных мошенников, которые представлялись жертвам сотрудниками правоохранительных органов, пугали людей переводами от их имени в поддержку Украины и участием в других мошеннических схемах и убеждали передать деньги «для решения вопроса».26-летний курьер приезжал к обманутым за наличными, представляясь вымышленным именем и сотрудником спецслужб. Часть денег он передавал «работодателю», а часть оставлял себе в качестве вознаграждения.В общей сложности обманутые отдали ему более 2,5 миллиона рублей. Мужчина признал вину и полностью добровольно возместил ущерб одному обманутому и частично — другому. Оставшиеся 2 миллиона 165 тысяч рублей с него взысканы по решению суда.