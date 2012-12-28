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26-летнего гражданина Украины осудили в Липецке за мошенничество более чем на 2,5 миллиона рублей
Происшествия
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сегодня, 13:44
26-летнего гражданина Украины осудили в Липецке за мошенничество более чем на 2,5 миллиона рублей
Мужчина получил три года колонии общего режима. Также с него взыскано 2 миллиона 165 тысяч рублей в пользу одного из потерпевших.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, в июле прошлого года молодой мужчина стал курьером телефонных мошенников, которые представлялись жертвам сотрудниками правоохранительных органов, пугали людей переводами от их имени в поддержку Украины и участием в других мошеннических схемах и убеждали передать деньги «для решения вопроса».
26-летний курьер приезжал к обманутым за наличными, представляясь вымышленным именем и сотрудником спецслужб. Часть денег он передавал «работодателю», а часть оставлял себе в качестве вознаграждения.
В общей сложности обманутые отдали ему более 2,5 миллиона рублей. Мужчина признал вину и полностью добровольно возместил ущерб одному обманутому и частично — другому. Оставшиеся 2 миллиона 165 тысяч рублей с него взысканы по решению суда.
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