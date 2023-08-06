На 11 улицах Липецка отключат холодную воду

7 августа «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях в двух районах города – с неудобствами из-за отсутствия холодной воды столкнутся жители 11 улиц, предупредили в компании.





С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и помещения №№ 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а по улице Гагарина, №№ 1, 3, 4/8, 5, 5а, 5 ст.1, 5 ст.2, 5 ст.3, 5б, 5в/1 в переулке Попова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8/1, 8а, 10 по улице Качалова, №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 по улице Мусоргского, №№ 1, 3, 5, 7, 8, 8а, вл.8а, 9, 10, 12, 12а по улице Нестерова, №№ ст. 25, 57, 116, 116а, 116б, 116/2, 116/3, 162, 164, 164 ст.1, 164/1, 164а, 164б, 164б лит.ж, 164в, 164г по улице Тельмана. «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы по устранению утечки на водоводе на участке по адресу: улица Тельмана, 116. Подвоз воды организуют по заявкам потребителей.



С 09:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1 по улице Горького, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, №№ 2, 4 на Торговой площади, №№ 14, 14а по улице Коммунальной, № 74 по улице Октябрьской. Причиной отключения холодной воды станут демонтаж насосного агрегата и замена запорной арматуры на ПНС-21 на участке по адресу: улица Горького, 1. Воду подвезут по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.

7 августа плановые ремонтные работы на сетях будут проводить энергетики, сообщили в электросетевой организации – с 09:00 до 17:00 отключат свет в домах №№ 2б, 3 по улице Солидарности, №№ 1, 3 по улице Смыслова.