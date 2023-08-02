Будет учиться платно: как липецким родителям найти деньги на вуз

Есть социальные целевые кредиты и программы для тех, кто будет учиться платно

До завершения приемной кампании в вузы остались считанные дни. Для родителей завтрашних студентов один их самых актуальных вопросов сейчас – сколько стоит платное обучение. В МГУ средняя стоимость учебы в среднем составляет 405 тысяч рублей в год, в МГИМО — 604 885 рублей, а в Санкт-Петербургском государственном университете год обучения в среднем обойдется в 309 тысяч рублей.

В региональных вузах цена вопроса ниже, но и 100-200 тысяч в год для многих липецких семей сумма ощутимая.

В преддверии нового учебного года ПСБ запустил специальный целевой кредит по низкой ставке, которую со временем можно снизить до символической. Разбираемся подробнее, что за льготную программу разработал банк.

Какой процент надо будет платить?

ПСБ предоставляет льготный кредит по ставке от 3,5%* – специально для госслужащих, врачей, учителей, воспитателей, сотрудников ИТ. И без того небольшую ставку получится дополнительно снизить еще на 3 процентных пункта, если оформить финансовую защиту и платить по графику без просрочек – в итоге ставка может составить менее 1% годовых.

На что можно взять деньги?

Кредит можно потратить на оплату обучения в вузе и на любые другие цели – в том числе на погашение менее выгодных займов, которые были оформлены в других финансовых организациях. Можно рефинансировать предыдущий кредит, оплачивать крупные покупки и вносить ежемесячные платежи по удобному графику.

Сколько денег можно получить и как быстро?

По этой программе доступно от 100 000 до 5 000 000 рублей на срок до 7 лет. При этом оформить заём можно прямо на работе, если организация сотрудничает с ПСБ, - в этом случае приедет персонально выделенный для организации банковский менеджер. Либо можно оформить самостоятельно, подав заявку онлайн через сайт ПСБ. Банк принимает решение за день, и предоставить нужно только паспорт и справку о доходах, залога и поручителей не потребуется. Заполнив анкету, заемщик получает кредитные средства за один визит в офис. Зарплатные клиенты могут пользоваться деньгами уже в день обращения, а дальше через мобильное приложение ПСБ – управлять кредитом, отслеживать поступление средств и списание.

А если я не смогу выплачивать?

Ситуации в жизни бывают разные, и, если нет возможности внести ежемесячный платеж или средства срочно нужны на другие цели, банк готов предоставить кредитные каникулы. Они дают возможность получить отсрочку по обязательствам, не рискуя испортить кредитную историю. Такой услугой можно воспользоваться один раз в год при условии аккуратного и своевременного погашения кредита, легально пропустив два ежемесячных платежа.

Подробнее о льготных предложениях ПСБ вы можете узнать на сайте www.psbank.ru

*Процентная ставка от 3,5% годовых доступна при оформлении кредита по программе "Кредит для государственных служащих и работников бюджетной сферы" с финансовой защитой (от 14,5% — без подключения финансовой защиты) Сумма кредита до 5 000 000 рублей. Срок кредита от 12 до 84 месяцев (включительно). При оформлении кредита со страхованием и погашении без просрочек возможно снижение ставки на 3 процентных пункта (Ставка будет снижаться каждый год на 1 процентный пункт (3,5% — 3 п.п.=0,5%), условия доступны по программам кредитования для работников сферы образования, здравоохранения, информационных технологий, зарплатных клиентов банка, госслужащих, военнослужащих и других клиентов банка, а также по программе рефинансирования кредитов, полученных в других банках. Пени в размере 0,06% от суммы просроченной задолженности по основному долгу и/или просроченной задолженности по процентам за каждый день просрочки с даты ее возникновения до даты фактического погашения (обе даты включительно), но не более 20% годовых. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин

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