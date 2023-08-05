Знаете ли вы, что в Новом Липецке собирались поселить 250 000 человек и построить метро

В 1931 году на левом берегу реки Воронеж началось строительство металлургического завода и рабочего поселка. Предполагалось, что поселок станет отдельным городом с населением в 250 000 человек. С Липецком его должна была связать ветка метро. О том, как строился Новолипецк — в новом выпуске нашей рубрики #знаете ли вы, что…





Здесь будет город-сад



По небу тучи бегают,

дождями сумрак сжат,

под старою телегою

рабочие лежат.



И слышит шепот гордый

вода и под и над:

«Через четыре года здесь будет

город-сад!»



Темно свинцовоночие,

и дождик толст, как жгут,

сидят в грязи рабочие,

сидят, лучину жгут.

Сливеют губы с холода,

но губы шепчут в лад:

«Через четыре года

здесь будет город-сад!»



Эти строки Владимира Маяковского, написанные в 1929 году, посвящены Кузнецстрою, но стали девизом большинства крупных строек первой советской пятилетки, в том числе и той, что началась в Липецке 92 года назад.



В первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР строительство липецкого металлургического завода изначально не входило.



— Регион считался аграрным, без перспективы развития тяжелой промышленности. Заслуга в том, что Липецк получил в итоге такой проект — руководителя Центрально-Черноземной области Иосифа Варейкиса, - рассказала специалист музея НЛМК Ольга Щурова.



Липецк к тому моменту уже более 200 лет осваивал металлургию, имелись свои разведанные залежи руды. В городе работал завод «Свободный Сокол», но он был сравнительно небольшим. К тому же ученые Московского геологического института оценили залежи известняковых флюсов прямо на территории города в 9,7 млн кубометров, что делало их крупнейшими в европейской части СССР.



— Варейкис побывал в городе, ознакомился с исследованиями и сделал вывод, что у Липецка большое будущее. Свои соображения он донес до руководителей СССР. Иосиф Варейкис, кстати, дал толчок и добыче руды в Курском районе, Железногорске. В перспективе, и на этой руде и должен был работать будущий липецкий завод, — рассказывает Ольга Щурова.



Завод посреди леса



План строительства нового завода на левом берегу реки Воронеж Совнарком СССР утвердил в 1931 году. На завод были выделены пять миллионов рублей, строительство возглавил Ян Берзин, который до этого строил металлургический завод в Макеевке.



Стройка началась с лесоповала, сооружения бараков для рабочих, рытья колодцев, монтажа лесопилки и электростанции. Завод возводили, как местные жители, так и рабочие из других районов страны. А вот данных, о том, что к возведению НЛМЗ привлекались осужденные, нет.



— В фондах музея таких данных нет. Известно, что район был густонаселен, даже перенаселен. И без заключенных людей хватало, — рассказывает Ольга Щурова.



Начало строительство завода описывается в брошюре В. Попова и Л. Баконина «Липецкстрой» 1933 года издания:



«Не прошло и месяца, как на территории будущего завода появились первые рабочие. Артель плотников из с. Кузьминовки (в 10 км от Липецка) под руководством Ивана Семеновича Яковлева приступила к строительству бараков.



Было это 10 марта 1931 г.











«Наша бригада первая прибыла на строительство Липецкого металлургического завода в количестве 23 человек. Мы уже 10 марта, когда еще кругом лежал снег, приступили к строительству бараков. Жили мы в городе, в плохом общежитии, на работу и с работы ходили пешком. Вечерами не было света, спали вповалку на полу. Обеды нам привозили в лес, и мы ели прямо на снегу. Во время разлива были всегда мокрые, и нам негде было обогреться и высушиться. Материала было много, но он был разбросан по всей площадке. Мы выбирали необходимое и сами подносили к месту стройки, иногда за 300-400 м…»



Вскоре к ней присоединились другие бригады лесорубов и плотников. В основном, это были крестьяне-отходники (колхозники и единоличники) из сел Центрально-Черноземной области, в которую тогда входил Липецк. (ЦЧО существовала с 1928 по 1934 г.).



К концу марта созданное для сооружения завода строительное управление, которое возглавил Я.А. Берзин, насчитывало более 400 человек...



По словам Ольги Щуровой, иностранные специалисты в строительстве нового предприятия не участвовали. Несмотря на то, что в проектировании и строительстве других гигантов советской индустрии они задействовались.



После расчистки площадки началось сооружение котлованов. Земляные работы велись исключительно при помощи кирки, лопаты, носилок, и тачки. Самоотверженный труд липчан и приезжих позволил уже в сентябре залить бетонную «подушку» под доменную печь №1.







Строительство завода шло ударными темпами. 1933 год стал самым активным. Ввысь взметнулись две домны, ТЭЦ, были построены несколько вспомогательных цехов, построены гараж, заводская столовая и контора. В следующем году ТЭЦ заработала на полную мощь.



А 7 ноября доменная печь нового липецкого завода, ставшая 115-й в стране, выдала первую плавку. Именно этот день официально считается днем рождения Новолипецкого комбината.



Через год, 4 ноября 1935 года, первый чугун дала доменная печь №2.







Все довоенное время новый липецкий завод выпускал чугун для металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий страны. В 1936 году Новолипецкий завод посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, который отметил труд липчан.



Однако в следующем году первого директора Новолипецкого завода Яна Андреевича Берзина арестовали по обвинению в участии в право-троцкистской организации, ставившей своей задачей, путём террора, диверсий и вредительства свержение советской власти и реставрацию капитализма в СССР. По версии скорого следствия, Ян Берзин организовал на Новолипецком металлургическом заводе антисоветскую группу, лично вербовал новых участников организации из числа троцкистов и других враждебных советской власти элементов, срывал строительство завода и освоение его мощностей, вёл диверсионно-вредительскую работу по разрушению агрегатов и основных цехов и ТЭЦ.



Яна Берзина, построившего завод с опережением графиков, расстреляли. Был репрессирован и расстрелян руководитель Центрально-Черноземной области Иосиф Варейкис. В 50-х и Берзина, и Варейкиса реабилитировали. Именем Берзина названа улица в Липецке.



В 1941 году, когда немцы стремились к Москве, оборудование двух доменных печей и ТЭЦ, вывезли на Урал. То, строилось что три года, демонтировали за несколько недель. Когда опасность миновала, оборудование вернулось в Липецк, но в 1942 году немцы устремились к Сталинграду, и в июле оборудование снова пришлось эвакуировать.



После войны доменную печь №1 запустили только в 1950 году, №2 – в 1951-м



Новый Липецк



Одновременно с заводом строилось и жилье для его рабочих.



По плану конца 20-х годов, население рабочего города на левом берегу реки Воронеж должно было составить 250 000 человек (в 1926 году в Липецке жили чуть более 24 тысяч человек).



Населенный пункт на левом берегу условно называли Соцгородом. Со старым городом его должно было связать метро.



— Название «Соцгород» в те времена было распространенным на многочисленных стройках страны. При строительстве липецкого завода и городка при нем оно тоже применялось. Но в обиход так и не вошло. Соцгородок появился чуть позже — в поселке ЛТЗ, это название там и закрепилось. В обиход же вошло название Новый Липецк. В брошюре от 1933 года возводимый район так и называется — Новый Липецк. Позже Новый Липецк трансформировался в Новолипецк. Причем в документах, и газетных публикациях, встречается как слитное написание этого слова, так и через дефис: Ново-Липецк, — рассказывает Ольга Щурова.



Вот как описывается Новый Липецк в брошюре Попова и Баконина: «Но не только своей производственной панорамой интересен сегодняшний Липецкстрой. Это линия огня, а за ней глубокий тыл рабочего быта - «Новый Липецк», строящийся рабочий городок.



Жилища рабочих, включая уже выстроенные благоустроенные дома постоянного типа, а также временные рабочие общежития уже сейчас составляют около 40 000 кв. м квартирной жилплощади. В недалеком будущем, в 1934 г., жилплощадь первой очереди рабочего городка Липецкстроя (включая и жилища временного типа) составит 60 000 кв. м…



Уже выстроены и эксплуатируются 7 шлакобетонных, двухэтажных, шестнадцатиквартирных домов; 3 кирпичных двухэтажных дома, из которых один 16-квартирный и два 8-квартирных, 4 бетонитовых дома, из которых 3 2-этажных 16-квартирных и один 3-этажный 12-квартирный. Построено 11 одноэтажных рубленых 2-квартирных домов. Построены и эксплуатируются 2 кирпичных дома (3-этажный и 4-этажный), в общей сложности имеющие 152 квартиры. В 1934 г. будут построены 18 3-этажных бетонитовых 24-квартирных домов. Основной тип квартир – 2 комнаты с отдельной кухней, ванной, уборной. Дома построены так, что солнце будет в комнатах и утром, и вечером.



GOROD48 уже







А вот метро построено не было ни тогда, ни сейчас.



— Вряд ли те, кто строил планы на новый завод, новый город, вкладывали в термин метро классический смысл. Скорее всего имелся в виду трамвай, может быть, несколько более скоростной чем обычные для тех лет. И совершенно точно в 1933 году в документах упоминается обычный трамвай. Кстати, прогноз численности нового города в 250 тысяч также был очень смелым. В документах 30-х годов упоминается более реальная цифра в 17 тысяч человек, но и она, скорее всего не была достигнута в то время, — говорит Ольга Щурова.



Но даже обычную трамвайную ветку в Липецке начали строить только в 1946 году. Эту историю GOROD48





Фото музея НЛМК и сообщества «Липецк вчера и сегодня»



По небу тучи бегают,дождями сумрак сжат,под старою телегоюрабочие лежат.И слышит шепот гордыйвода и под и над:«Через четыре года здесь будетгород-сад!»Темно свинцовоночие,и дождик толст, как жгут,сидят в грязи рабочие,сидят, лучину жгут.Сливеют губы с холода,но губы шепчут в лад:«Через четыре годаздесь будет город-сад!»Эти строки Владимира Маяковского, написанные в 1929 году, посвящены Кузнецстрою, но стали девизом большинства крупных строек первой советской пятилетки, в том числе и той, что началась в Липецке 92 года назад.В первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР строительство липецкого металлургического завода изначально не входило.— Регион считался аграрным, без перспективы развития тяжелой промышленности. Заслуга в том, что Липецк получил в итоге такой проект — руководителя Центрально-Черноземной области Иосифа Варейкиса, - рассказала специалист музея НЛМК Ольга Щурова.Липецк к тому моменту уже более 200 лет осваивал металлургию, имелись свои разведанные залежи руды. В городе работал завод «Свободный Сокол», но он был сравнительно небольшим. К тому же ученые Московского геологического института оценили залежи известняковых флюсов прямо на территории города в 9,7 млн кубометров, что делало их крупнейшими в европейской части СССР.— Варейкис побывал в городе, ознакомился с исследованиями и сделал вывод, что у Липецка большое будущее. Свои соображения он донес до руководителей СССР. Иосиф Варейкис, кстати, дал толчок и добыче руды в Курском районе, Железногорске. В перспективе, и на этой руде и должен был работать будущий липецкий завод, — рассказывает Ольга Щурова.План строительства нового завода на левом берегу реки Воронеж Совнарком СССР утвердил в 1931 году. На завод были выделены пять миллионов рублей, строительство возглавил Ян Берзин, который до этого строил металлургический завод в Макеевке.Стройка началась с лесоповала, сооружения бараков для рабочих, рытья колодцев, монтажа лесопилки и электростанции. Завод возводили, как местные жители, так и рабочие из других районов страны. А вот данных, о том, что к возведению НЛМЗ привлекались осужденные, нет.— В фондах музея таких данных нет. Известно, что район был густонаселен, даже перенаселен. И без заключенных людей хватало, — рассказывает Ольга Щурова.Начало строительство завода описывается в брошюре В. Попова и Л. Баконина «Липецкстрой» 1933 года издания:«Не прошло и месяца, как на территории будущего завода появились первые рабочие. Артель плотников из с. Кузьминовки (в 10 км от Липецка) под руководством Ивана Семеновича Яковлева приступила к строительству бараков.Было это 10 марта 1931 г.«Наша бригада первая прибыла на строительство Липецкого металлургического завода в количестве 23 человек. Мы уже 10 марта, когда еще кругом лежал снег, приступили к строительству бараков. Жили мы в городе, в плохом общежитии, на работу и с работы ходили пешком. Вечерами не было света, спали вповалку на полу. Обеды нам привозили в лес, и мы ели прямо на снегу. Во время разлива были всегда мокрые, и нам негде было обогреться и высушиться. Материала было много, но он был разбросан по всей площадке. Мы выбирали необходимое и сами подносили к месту стройки, иногда за 300-400 м…»Вскоре к ней присоединились другие бригады лесорубов и плотников. В основном, это были крестьяне-отходники (колхозники и единоличники) из сел Центрально-Черноземной области, в которую тогда входил Липецк. (ЦЧО существовала с 1928 по 1934 г.).К концу марта созданное для сооружения завода строительное управление, которое возглавил Я.А. Берзин, насчитывало более 400 человек...По словам Ольги Щуровой, иностранные специалисты в строительстве нового предприятия не участвовали. Несмотря на то, что в проектировании и строительстве других гигантов советской индустрии они задействовались.После расчистки площадки началось сооружение котлованов. Земляные работы велись исключительно при помощи кирки, лопаты, носилок, и тачки. Самоотверженный труд липчан и приезжих позволил уже в сентябре залить бетонную «подушку» под доменную печь №1.Строительство завода шло ударными темпами. 1933 год стал самым активным. Ввысь взметнулись две домны, ТЭЦ, были построены несколько вспомогательных цехов, построены гараж, заводская столовая и контора. В следующем году ТЭЦ заработала на полную мощь.А 7 ноября доменная печь нового липецкого завода, ставшая 115-й в стране, выдала первую плавку. Именно этот день официально считается днем рождения Новолипецкого комбината.Через год, 4 ноября 1935 года, первый чугун дала доменная печь №2.Все довоенное время новый липецкий завод выпускал чугун для металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий страны. В 1936 году Новолипецкий завод посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, который отметил труд липчан.Однако в следующем году первого директора Новолипецкого завода Яна Андреевича Берзина арестовали по обвинению в участии в право-троцкистской организации, ставившей своей задачей, путём террора, диверсий и вредительства свержение советской власти и реставрацию капитализма в СССР. По версии скорого следствия, Ян Берзин организовал на Новолипецком металлургическом заводе антисоветскую группу, лично вербовал новых участников организации из числа троцкистов и других враждебных советской власти элементов, срывал строительство завода и освоение его мощностей, вёл диверсионно-вредительскую работу по разрушению агрегатов и основных цехов и ТЭЦ.Яна Берзина, построившего завод с опережением графиков, расстреляли. Был репрессирован и расстрелян руководитель Центрально-Черноземной области Иосиф Варейкис. В 50-х и Берзина, и Варейкиса реабилитировали. Именем Берзина названа улица в Липецке.В 1941 году, когда немцы стремились к Москве, оборудование двух доменных печей и ТЭЦ, вывезли на Урал. То, строилось что три года, демонтировали за несколько недель. Когда опасность миновала, оборудование вернулось в Липецк, но в 1942 году немцы устремились к Сталинграду, и в июле оборудование снова пришлось эвакуировать.После войны доменную печь №1 запустили только в 1950 году, №2 – в 1951-мОдновременно с заводом строилось и жилье для его рабочих.По плану конца 20-х годов, население рабочего города на левом берегу реки Воронеж должно было составить 250 000 человек (в 1926 году в Липецке жили чуть более 24 тысяч человек).Населенный пункт на левом берегу условно называли Соцгородом. Со старым городом его должно было связать метро.— Название «Соцгород» в те времена было распространенным на многочисленных стройках страны. При строительстве липецкого завода и городка при нем оно тоже применялось. Но в обиход так и не вошло. Соцгородок появился чуть позже — в поселке ЛТЗ, это название там и закрепилось. В обиход же вошло название Новый Липецк. В брошюре от 1933 года возводимый район так и называется — Новый Липецк. Позже Новый Липецк трансформировался в Новолипецк. Причем в документах, и газетных публикациях, встречается как слитное написание этого слова, так и через дефис: Ново-Липецк, — рассказывает Ольга Щурова.Вот как описывается Новый Липецк в брошюре Попова и Баконина: «Но не только своей производственной панорамой интересен сегодняшний Липецкстрой. Это линия огня, а за ней глубокий тыл рабочего быта - «Новый Липецк», строящийся рабочий городок.Жилища рабочих, включая уже выстроенные благоустроенные дома постоянного типа, а также временные рабочие общежития уже сейчас составляют около 40 000 кв. м квартирной жилплощади. В недалеком будущем, в 1934 г., жилплощадь первой очереди рабочего городка Липецкстроя (включая и жилища временного типа) составит 60 000 кв. м…Уже выстроены и эксплуатируются 7 шлакобетонных, двухэтажных, шестнадцатиквартирных домов; 3 кирпичных двухэтажных дома, из которых один 16-квартирный и два 8-квартирных, 4 бетонитовых дома, из которых 3 2-этажных 16-квартирных и один 3-этажный 12-квартирный. Построено 11 одноэтажных рубленых 2-квартирных домов. Построены и эксплуатируются 2 кирпичных дома (3-этажный и 4-этажный), в общей сложности имеющие 152 квартиры. В 1934 г. будут построены 18 3-этажных бетонитовых 24-квартирных домов. Основной тип квартир – 2 комнаты с отдельной кухней, ванной, уборной. Дома построены так, что солнце будет в комнатах и утром, и вечером.GOROD48 уже рассказывал о том , что многоквартирные дома, построенные в 1932 году, целы и сейчас. Район этих домов был в современных терминах элитным, даже с бассейнами под открытым небом во дворах.А вот метро построено не было ни тогда, ни сейчас.— Вряд ли те, кто строил планы на новый завод, новый город, вкладывали в термин метро классический смысл. Скорее всего имелся в виду трамвай, может быть, несколько более скоростной чем обычные для тех лет. И совершенно точно в 1933 году в документах упоминается обычный трамвай. Кстати, прогноз численности нового города в 250 тысяч также был очень смелым. В документах 30-х годов упоминается более реальная цифра в 17 тысяч человек, но и она, скорее всего не была достигнута в то время, — говорит Ольга Щурова.Но даже обычную трамвайную ветку в Липецке начали строить только в 1946 году. Эту историю GOROD48 недавно поведал своим читателям.