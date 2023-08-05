Общество

7 минут назад

Знаете ли вы, что в Новом Липецке собирались поселить 250 000 человек и построить метро

49
#а знаете ли вы #краеведение
Знаете ли вы, что в Новом Липецке собирались поселить 250 000 человек и построить метро

В 1931 году на левом берегу реки Воронеж началось строительство металлургического завода и рабочего поселка. Предполагалось, что поселок станет отдельным городом с населением в 250 000 человек. С Липецком его должна была связать ветка метро. О том, как строился Новолипецк — в новом выпуске нашей рубрики #знаете ли вы, что…

Здесь будет город-сад

По небу тучи бегают,
дождями сумрак сжат,
под старою телегою
рабочие лежат.

И слышит шепот гордый
вода и под и над:
«Через четыре года здесь будет
город-сад!»

Темно свинцовоночие,
и дождик толст, как жгут,
сидят в грязи рабочие,
сидят, лучину жгут.
Сливеют губы с холода,
но губы шепчут в лад:
«Через четыре года
здесь будет город-сад!»

Эти строки Владимира Маяковского, написанные в 1929 году, посвящены Кузнецстрою, но стали девизом большинства крупных строек первой советской пятилетки, в том числе и той, что началась в Липецке 92 года назад.

В первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР строительство липецкого металлургического завода изначально не входило.

— Регион считался аграрным, без перспективы развития тяжелой промышленности. Заслуга в том, что Липецк получил в итоге такой проект — руководителя Центрально-Черноземной области Иосифа Варейкиса, - рассказала специалист музея НЛМК Ольга Щурова.

Липецк к тому моменту уже более 200 лет осваивал металлургию, имелись свои разведанные залежи руды. В городе работал завод «Свободный Сокол», но он был сравнительно небольшим. К тому же ученые Московского геологического института оценили залежи известняковых флюсов прямо на территории города в 9,7 млн кубометров, что делало их крупнейшими в европейской части СССР.

— Варейкис побывал в городе, ознакомился с исследованиями и сделал вывод, что у Липецка большое будущее. Свои соображения он донес до руководителей СССР. Иосиф Варейкис, кстати, дал толчок и добыче руды в Курском районе, Железногорске. В перспективе, и на этой руде и должен был работать будущий липецкий завод, — рассказывает Ольга Щурова.

Завод посреди леса

План строительства нового завода на левом берегу реки Воронеж Совнарком СССР утвердил в 1931 году. На завод были выделены пять миллионов рублей, строительство возглавил Ян Берзин, который до этого строил металлургический завод в Макеевке.

Стройка началась с лесоповала, сооружения бараков для рабочих, рытья колодцев, монтажа лесопилки и электростанции. Завод возводили, как местные жители, так и рабочие из других районов страны. А вот данных, о том, что к возведению НЛМЗ привлекались осужденные, нет.

— В фондах музея таких данных нет. Известно, что район был густонаселен, даже перенаселен. И без заключенных людей хватало, — рассказывает Ольга Щурова.

Начало строительство завода описывается в брошюре В. Попова и Л. Баконина «Липецкстрой» 1933 года издания:

«Не прошло и месяца, как на территории будущего завода появились первые рабочие. Артель плотников из с. Кузьминовки (в 10 км от Липецка) под руководством Ивана Семеновича Яковлева приступила к строительству бараков.

Было это 10 марта 1931 г.

строительство жилых бараков для строителей.jpg

кирпичный барак.jpg

«Наша бригада первая прибыла на строительство Липецкого металлургического завода в количестве 23 человек. Мы уже 10 марта, когда еще кругом лежал снег, приступили к строительству бараков. Жили мы в городе, в плохом общежитии, на работу и с работы ходили пешком. Вечерами не было света, спали вповалку на полу. Обеды нам привозили в лес, и мы ели прямо на снегу. Во время разлива были всегда мокрые, и нам негде было обогреться и высушиться. Материала было много, но он был разбросан по всей площадке. Мы выбирали необходимое и сами подносили к месту стройки, иногда за 300-400 м…»

Вскоре к ней присоединились другие бригады лесорубов и плотников. В основном, это были крестьяне-отходники (колхозники и единоличники) из сел Центрально-Черноземной области, в которую тогда входил Липецк. (ЦЧО существовала с 1928 по 1934 г.).

К концу марта созданное для сооружения завода строительное управление, которое возглавил Я.А. Берзин, насчитывало более 400 человек...

По словам Ольги Щуровой, иностранные специалисты в строительстве нового предприятия не участвовали. Несмотря на то, что в проектировании и строительстве других гигантов советской индустрии они задействовались.

После расчистки площадки началось сооружение котлованов. Земляные работы велись исключительно при помощи кирки, лопаты, носилок, и тачки. Самоотверженный труд липчан и приезжих позволил уже в сентябре залить бетонную «подушку» под доменную печь №1.

Рытье котлована под фундамент доменных печей. 1931.jpg

Строительство завода шло ударными темпами. 1933 год стал самым активным. Ввысь взметнулись две домны, ТЭЦ, были построены несколько вспомогательных цехов, построены гараж, заводская столовая и контора. В следующем году ТЭЦ заработала на полную мощь.

А 7 ноября доменная печь нового липецкого завода, ставшая 115-й в стране, выдала первую плавку. Именно этот день официально считается днем рождения Новолипецкого комбината.

Через год, 4 ноября 1935 года, первый чугун дала доменная печь №2.

i (1).jpg

Все довоенное время новый липецкий завод выпускал чугун для металлообрабатывающих и машиностроительных предприятий страны. В 1936 году Новолипецкий завод посетил всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин, который отметил труд липчан.

Однако в следующем году первого директора Новолипецкого завода Яна Андреевича Берзина арестовали по обвинению в участии в право-троцкистской организации, ставившей своей задачей, путём террора, диверсий и вредительства свержение советской власти и реставрацию капитализма в СССР. По версии скорого следствия, Ян Берзин организовал на Новолипецком металлургическом заводе антисоветскую группу, лично вербовал новых участников организации из числа троцкистов и других враждебных советской власти элементов, срывал строительство завода и освоение его мощностей, вёл диверсионно-вредительскую работу по разрушению агрегатов и основных цехов и ТЭЦ.

Яна Берзина, построившего завод с опережением графиков, расстреляли. Был репрессирован и расстрелян руководитель Центрально-Черноземной области Иосиф Варейкис. В 50-х и Берзина, и Варейкиса реабилитировали. Именем Берзина названа улица в Липецке.

В 1941 году, когда немцы стремились к Москве, оборудование двух доменных печей и ТЭЦ, вывезли на Урал. То, строилось что три года, демонтировали за несколько недель. Когда опасность миновала, оборудование вернулось в Липецк, но в 1942 году немцы устремились к Сталинграду, и в июле оборудование снова пришлось эвакуировать.

После войны доменную печь №1 запустили только в 1950 году, №2 – в 1951-м

Новый Липецк

Одновременно с заводом строилось и жилье для его рабочих.

По плану конца 20-х годов, население рабочего города на левом берегу реки Воронеж должно было составить 250 000 человек (в 1926 году в Липецке жили чуть более 24 тысяч человек).

Населенный пункт на левом берегу условно называли Соцгородом. Со старым городом его должно было связать метро.

— Название «Соцгород» в те времена было распространенным на многочисленных стройках страны. При строительстве липецкого завода и городка при нем оно тоже применялось. Но в обиход так и не вошло. Соцгородок появился чуть позже — в поселке ЛТЗ, это название там и закрепилось. В обиход же вошло название Новый Липецк. В брошюре от 1933 года возводимый район так и называется — Новый Липецк. Позже Новый Липецк трансформировался в Новолипецк. Причем в документах, и газетных публикациях, встречается как слитное написание этого слова, так и через дефис: Ново-Липецк, — рассказывает Ольга Щурова.

Вот как описывается Новый Липецк в брошюре Попова и Баконина: «Но не только своей производственной панорамой интересен сегодняшний Липецкстрой. Это линия огня, а за ней глубокий тыл рабочего быта - «Новый Липецк», строящийся рабочий городок.

Жилища рабочих, включая уже выстроенные благоустроенные дома постоянного типа, а также временные рабочие общежития уже сейчас составляют около 40 000 кв. м квартирной жилплощади. В недалеком будущем, в 1934 г., жилплощадь первой очереди рабочего городка Липецкстроя (включая и жилища временного типа) составит 60 000 кв. м…

Уже выстроены и эксплуатируются 7 шлакобетонных, двухэтажных, шестнадцатиквартирных домов; 3 кирпичных двухэтажных дома, из которых один 16-квартирный и два 8-квартирных, 4 бетонитовых дома, из которых 3 2-этажных 16-квартирных и один 3-этажный 12-квартирный. Построено 11 одноэтажных рубленых 2-квартирных домов. Построены и эксплуатируются 2 кирпичных дома (3-этажный и 4-этажный), в общей сложности имеющие 152 квартиры. В 1934 г. будут построены 18 3-этажных бетонитовых 24-квартирных домов. Основной тип квартир – 2 комнаты с отдельной кухней, ванной, уборной. Дома построены так, что солнце будет в комнатах и утром, и вечером.

GOROD48 уже рассказывал о том, что многоквартирные дома, построенные в 1932 году, целы и сейчас. Район этих домов был в современных терминах элитным, даже с бассейнами под открытым небом во дворах.

i.jpg 

А вот метро построено не было ни тогда, ни сейчас.

— Вряд ли те, кто строил планы на новый завод, новый город, вкладывали в термин метро классический смысл. Скорее всего имелся в виду трамвай, может быть, несколько более скоростной чем обычные для тех лет. И совершенно точно в 1933 году в документах упоминается обычный трамвай. Кстати, прогноз численности нового города в 250 тысяч также был очень смелым. В документах 30-х годов упоминается более реальная цифра в 17 тысяч человек, но и она, скорее всего не была достигнута в то время, — говорит Ольга Щурова.

Но даже обычную трамвайную ветку в Липецке начали строить только в 1946 году. Эту историю GOROD48 недавно поведал своим читателям.


Фото музея НЛМК и сообщества «Липецк вчера и сегодня»

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-big-5
img-big-6
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
img-small-5
img-small-6
49
#а знаете ли вы #краеведение

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
17
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Выходные в Липецке: наконец-то жара, падшие люди и культура Дагестана
#Выходные в Липецке
Выходные в Липецке: наконец-то жара, падшие люди и культура Дагестана

22 минуты назад

Общество
В районе Тракторного отключат холодную воду
#отключения
1
В районе Тракторного отключат холодную воду

вчера, 22:30

Общество
Липецкая вечЁрка: шашлыки в Молодежном парке, спасение рыбаков и босиком по Гагарина
#вечЁрка #барбекю #происшествия на воде
4
Липецкая вечЁрка: шашлыки в Молодежном парке, спасение рыбаков и босиком по Гагарина

вчера, 20:23

Общество
«В Липецке длительное время группа лиц причиняет значительные убытки бюджету...»
#благоустройство #конфликт
41
«В Липецке длительное время группа лиц причиняет значительные убытки бюджету...»

вчера, 14:32

Общество
Зона барбекю в парке Молодежный появится уже к новогодним праздникам
#парк Молодежный #благоустройство
32
Зона барбекю в парке Молодежный появится уже к новогодним праздникам

вчера, 13:41

Общество
За санитарные нарушения при торговле рыбой наложено штрафов на 80 000 рублей
#Роспотребнадзор #рыба
7
За санитарные нарушения при торговле рыбой наложено штрафов на 80 000 рублей

вчера, 13:20

Общество