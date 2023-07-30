Происшествия

19 минут назад

На Московской столкнулась «Лада» и мотоцикл

1 152
#ДТП #мотоцикл
На Московской столкнулась «Лада» и мотоцикл

Мотоциклиста увезла «скорая»

В Липецке на выезде с Полиграфической мотоциклист столкнулся с ехавшей по Московской «Ладой Гранта».

По словам очевидцев, водитель мотоцикла и его пассажирка – девушка, были без шлемов.

Водитель мотоцикла госпитализирован, по предварительным данным с переломом бедра.

543466.jpg+2023-07-30-17.55.32.jpg

5879679.jpg+2023-07-30-17.55.32.jpg
1 152
#ДТП #мотоцикл

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Поздравляю

6 минут назад
С днём ВМФ.
ответить
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
#знаете ли вы что
13
Знаете ли вы, что автор проектов Потемкинской лестницы и Исаакиевского собора спроектировал для Липе...
Общество

Еще в рубрике

Из лопнувшей трубы кипятком залило пункт выдачи Wildberries
#порыв трубы
15
Из лопнувшей трубы кипятком залило пункт выдачи Wildberries

сегодня, 13:36

Происшествия
В районе Косыревки «Лада» устроила настоящее автородео, разбив «Митсубиси» и «Киа»
#ДТП
16
В районе Косыревки «Лада» устроила настоящее автородео, разбив «Митсубиси» и «Киа»

сегодня, 12:10

Происшествия
Жители Задонского района порезали друг друга одним ножом
#поножовщина
9
Жители Задонского района порезали друг друга одним ножом

сегодня, 10:30

Происшествия
60 доз наркотиков нашли у задержанного липчанина
#наркотики
10
60 доз наркотиков нашли у задержанного липчанина

сегодня, 09:34

Происшествия
Липецкие полицейские по горячим следам раскрыли кражу у ветерана, которому исполнилось 100 лет
#Кража #ветеран
23
Липецкие полицейские по горячим следам раскрыли кражу у ветерана, которому исполнилось 100 лет

вчера, 19:55

Происшествия
На улице Феросплавной пешехода сбили на «зебре»
#Авария #ДТП
43
На улице Феросплавной пешехода сбили на «зебре»

вчера, 18:46

Происшествия