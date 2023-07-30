На Московской столкнулась «Лада» и мотоцикл

Мотоциклиста увезла «скорая»

В Липецке на выезде с Полиграфической мотоциклист столкнулся с ехавшей по Московской «Ладой Гранта».По словам очевидцев, водитель мотоцикла и его пассажирка – девушка, были без шлемов.Водитель мотоцикла госпитализирован, по предварительным данным с переломом бедра.