Происшествия
19 минут назад
На Московской столкнулась «Лада» и мотоцикл
Мотоциклиста увезла «скорая»
В Липецке на выезде с Полиграфической мотоциклист столкнулся с ехавшей по Московской «Ладой Гранта».
По словам очевидцев, водитель мотоцикла и его пассажирка – девушка, были без шлемов.
Водитель мотоцикла госпитализирован, по предварительным данным с переломом бедра.
По словам очевидцев, водитель мотоцикла и его пассажирка – девушка, были без шлемов.
Водитель мотоцикла госпитализирован, по предварительным данным с переломом бедра.
Поздравляю