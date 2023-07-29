54 минуты назад
Липецк уже «поплыл»?
В городе начались первые проблемы, связанные с большими лужами на дорогах.
Дождь, который идёт в Липецке в первой половине дня, нельзя назвать слишком сильным, но первые проблемы в городе уже начались.
Читатели GOROD48 прислали в редакцию видео, на котором видно, что в районе Центрального рынка автомобилям и автобусам приходится пробиваться вперед «среди волн». Огромные лужи уже затрудняют движение в городе.
А где же ливнёвая канализация?
Ваше имя
ё
Ванька Грозный
Бабка
Бугор
Ливнёвка
с нетерпением
Липчанин
Катерина