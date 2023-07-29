Липецк уже «поплыл»?

В городе начались первые проблемы, связанные с большими лужами на дорогах.

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Дождь, который идёт в Липецке в первой половине дня, нельзя назвать слишком сильным, но первые проблемы в городе уже начались.

Читатели GOROD48 прислали в редакцию видео, на котором видно, что в районе Центрального рынка автомобилям и автобусам приходится пробиваться вперед «среди волн». Огромные лужи уже затрудняют движение в городе.

А где же ливнёвая канализация?