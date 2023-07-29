Общество

54 минуты назад

Липецк уже «поплыл»?

9 805
#Непогода
3
Липецк уже «поплыл»?

В городе начались первые проблемы, связанные с большими лужами на дорогах.

Дождь, который идёт в Липецке в первой половине дня, нельзя назвать слишком сильным, но первые проблемы в городе уже начались.

Читатели GOROD48 прислали в редакцию видео, на котором видно, что в районе Центрального рынка автомобилям и автобусам приходится пробиваться вперед «среди волн». Огромные лужи уже затрудняют движение в городе.

А где же ливнёвая канализация?

9 805
#Непогода
3

Комментарии (9)

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51 секунду назад
Я даже не спрашиваю "как там подземный переход" потому что знаю ответ. Мы все его знаем. Очень выгодно людей загнать под землю, можно с торговец деньги собирать. На удобство людей чиновникам плевать
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ё

5 минут назад
Катерина, да-да, глупая вода зачем-то залезла в гору...
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Ванька Грозный

6 минут назад
Красотища-то какая , лепота !!
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Бабка

9 минут назад
При любом дожде ничего не меняется,9 микрорайон,22 потоп,где откачивающая машина,вода стекает со всех сторон,ливнёвка постоянно забивается мусором
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Бугор

20 минут назад
С 90-х годов у города проблемы. Нет проблем только у чиновников.
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Ливнёвка

21 минуту назад
Я в отпуске на море!
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с нетерпением

27 минут назад
ждем видео апокалипсиса
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Липчанин

40 минут назад
А ливневка была убита ещё лет 20 назад. Чего автор удивляется ? Все это знают. В Москве , кроме центра, так же нет нормальной ливневки
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Катерина

42 минуты назад
И это на горке!
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