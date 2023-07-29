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6 минут назад

В мэрии ожидают приход циклона: на Липецк может выпасть больше половины месячной нормы осадков

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В мэрии ожидают приход циклона: на Липецк может выпасть больше половины месячной нормы осадков

Бригады коммунального муниципального предприятия с утра освобождают от мусора урны на остановках, который может забить решетки ливневой канализации.

Если вчера утром синоптики давали понять, что циклон, который грозился вылить на Липецк 26 миллиметров осадков, накроет город в ночь на субботу, то сегодня они изменили свой прогноз. Вице-мэр Николай Дергунов сообщил GOROD48, что сильнейший ливень обрушится на город ближе к вечеру, в 17-18 часов. При этом количество воды, которая прольется на Липецк, прогнозно увеличился – до 38 миллиметров, больше половины обычной июльской нормы осадков.

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Вчера на оперативном совещании в городской администрации вице-мэр Николай Дергунов заявил о том, что «субботний циклон станет стресс-сценарием для Липецка». Центром координации усилий в борьбе со стихией сделали городское управление ГО и ЧС. Тогда же было принято решение заранее, до погодных неприятностей, открыть шлюзы Комсомольского пруда, чтобы освободить чашу этого гидротехнического объекта под новый объем воды, который принесет циклон.

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Состояние русла Липовки в центре города не дает оснований считать, что потоки воды не выйдут на улицы 

По словам Николая Дергунова, все коммунальные службы, все городские филиалы энергетических организаций готовы принять удар стихии. Сейчас бригады МБУ «Управление благоустройства Липецка» проводят ревизию состояния ливневой канализации, очищают при необходимости ее дождеприемники. Особое внимание с начала этой недели уделяется коллектору на улице Неделина. В МБУ надеются, что его очистка позволит стабилизировать ситуацию с обычно тонущим перекрестком улиц Фрунзе-Неделина.

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последствия прошлогоднего июльского ливня на злосчастном перекрестке 

Также коммунальное муниципальное предприятие получили указание освободить от мусора урны на остановках, который может попасть в решетки ливневой канализации.

Для откачки воды с городских дорог в боевой готовности находятся пять ассенизаторских машин. При необходимости компания «РВК-Липецк» предоставит мэрии свой парк АС-машин.
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