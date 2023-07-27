В Липецкой области растёт число случаев кори

Заболел 21 человек: 15 из них остаются в больнице, шестеро — выздоровели.

В Липецкой области, по последним данным, зарегистрирован 21 случай кори, из них 18 — среди детей и три — среди взрослых. Всего в области пять очагов кори: в Липецке, Грязинском и Уcманском районах. Один очаг уже закрыт, четыре остаются. Все случаи заболевания завозные: корь привезли из Москвы, Волгоградской и Тамбовской областей.



Как рассказал GOROD48 главный врач Липецкой областной клинической инфекционной больницы Андрей Филатов, все заболевшие госпитализированы, их лечат в инфекционных боксах, 15 человек остаются в больнице, шесть — уже выписаны.



Большинство заболевших — из цыганских семей, но, по данным GOROD48, последний случай выбился из общей статистики.



Корь — одно из самых заразных инфекционных вирусных заболеваний, передающееся воздушно-капельным путем.



Вирус кори может вызывать серьезные осложнения: пневмонии, отиты, синуситы, коревой энцефалит или менингоэнцефалит.